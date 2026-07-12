Moshi Garbage Dump Accident : मेंदीचा रंग उतरण्याआधीच कुंकू पुसले; अक्षय सावंतच्या निधनाने पत्नीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, अवघ्या दोन महिन्यांत संसाराची राखरांगोळी

पिंपरी (पुणे) : मोशी येथील कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर सलग ८३ तास सुरू असलेली शोध व बचावमोहीम रविवारी (ता. १२) पहाटे अखेर संपली. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले अखेरचे बेपत्ता कामगार वामन कसबे यांचा मृतदेह पहाटे सुमारे एक वाजण्याच्या सुमारास शोध पथकाला (Pune garbage dump collapse rescue operation) आढळला. .त्यानंतर त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी वायसीएम रुग्णालयात पाठविण्यात आला. यामुळे दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा नऊवर पोहोचला असून सर्व बेपत्ता व्यक्तींचा शोध पूर्ण झाल्याने प्रशासनाने शोधमोहीम थांबविली. दरम्यान, या दुर्घटनेत आणखी कुटुंब उद्ध्वस्त झालं. दोनच महिन्यांपूर्वी अक्षय राजू सावंतचे थाटामाटात लग्न झाले. तो आणि पत्नी हर्षदा संसाराची स्वप्ने रंगवत होते. अक्षयला नोकरीही लागली. कचरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी वाहनचालक म्हणून तो काही दिवसांपूर्वीच रुजू झाला होता. मात्र, लग्नाच्या मेंदीचा रंग उतरण्यापूर्वीच अवघ्या दोन महिन्यांत त्याच्या संसाराची राखरांगोळी झाली..बुधवारी दुपारी हर्षदाने अक्षयला जेवणासाठी फोन केला होता. मात्र, ‘‘आम्ही सर्व मित्र कॅन्टीनमध्येच काहीतरी खातो,’’ असे त्याने सांगितले. हा संवाद अखेरचा ठरला. सायंकाळी सात वाजता या घटनेची माहिती मिळताच हर्षदाने नातेवाइकांसह मोशीत धाव घेतली. काहीतरी हालचाल आहे, असे सांगत महापालिकेचे अधिकारी कुटुंबीयांना धीर देत होते. मात्र, तीन दिवस होऊनही काही झाले नाही..Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेतील शोधमोहीम ८३ तासांनी संपली; अखेरच्या बेपत्ता कामगाराचाही मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा ९ वर .पोलिसांकडून ही बातमी कळल्यानंतर पायाखालची जमीनच सरकली, असे सांगत त्याचा चुलत भाऊ साहिल सावंत यांना अश्रू अनावर झाले. अक्षय राजू सावंत (वय ३२, रा. दक्षिण लक्ष्मीनगर, मोशी) याचा मृतदेह वायसीएम रुग्णालयामध्ये आणल्यानंतर नातेवाइकांनी गर्दी केली..रायगड जिल्ह्यातील वाघेरी तालुक्यातील सावंत कुटुंब नोकरीच्या निमित्ताने पुण्यात आले होते. राजू यांना अक्षय आणि रोशन अशी दोन मुले. खासगी नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर सुरक्षारक्षकाचे काम करत त्यांनी मुलांना मोठे केले. अक्षय हा धाकटा मुलगा होता. २५ एप्रिल रोजी आळंदीत त्याचे लग्न झाले होते..Kalamba Pothole Death : कोल्हापुरात खड्ड्यांनी घेतला आणखी एक बळी! नातेवाइकांनी थेट खड्ड्यात मृतदेह ठेवून नोंदवला महापालिकेचा निषेध; सोनार काम करणाऱ्या कुटुंबाचा हरपला आधार.आशा सोडली नव्हती...दुर्घटनेनंतर अग्निशामक दलाने काही जणांना सुखरूप बाहेर काढल्यानंतर अक्षयसुद्धा कुठेतरी असेल, अशी आमची आशा होती. त्यासाठी आम्ही एकमेकांना धीर देत होतो. मात्र, ही बातमी कानावर आली. त्याच्या मृत्यूची कल्पनादेखील करवत नाही, असे अक्षयचे काका प्रदीप सावंत यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.