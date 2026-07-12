पुणे

Moshi Garbage Dump Accident : मेंदीचा रंग उतरण्याआधीच कुंकू पुसले; अक्षय सावंतच्या निधनाने पत्नीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, अवघ्या दोन महिन्यांत संसाराची राखरांगोळी

Akshay Sawant Moshi accident story : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील ८३ तासांची शोधमोहीम अखेर संपली. अखेरच्या बेपत्ता कामगाराचा मृतदेह सापडल्याने मृतांचा आकडा नऊवर पोहोचला. नवविवाहित अक्षय सावंतसह नऊ कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
Akshay Sawant garbage accident

Akshay Sawant garbage accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पिंपरी (पुणे) : मोशी येथील कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर सलग ८३ तास सुरू असलेली शोध व बचावमोहीम रविवारी (ता. १२) पहाटे अखेर संपली. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेले अखेरचे बेपत्ता कामगार वामन कसबे यांचा मृतदेह पहाटे सुमारे एक वाजण्याच्या सुमारास शोध पथकाला (Pune garbage dump collapse rescue operation) आढळला.

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