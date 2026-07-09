मोशीतील दुर्घटनेत २ मृतदेह ढिगाऱ्याखालून काढले बाहेर, ७ जण अडकलेलेच; बचावकार्य सुरू

Pune's Moshi Tragedy: पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मोशीतील कचरा डेपोतील ढिगारा (डोंगर) मुसळधार पावसामुळे ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कोसळला. दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखालून दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर ७ ते ८ जण अडकल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. एनडीआरएफकडून बचावकार्य सुरू आहे. ढिगारा बाहेर काढण्यात अडथळा येत असल्यानं बचावकार्यात अडचणी येत आहेत. आतापर्यंत १४ जणांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं आहे. Moshi Dump Collapse Leaves Two Dead, Seven Still Trapped.बुधवारी दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास ही घटना घडली. ढिगारा कोसळल्यानंतर इमारतही कोसळली आणि त्यात २३ कामगार अडकले होते. त्यापैकी १४ जणांना रात्री साडे बारा वाजेपर्यंत बाहेर काढण्यात आलं. तर इतर कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे..Mumbai Pune Highway: मिसिंग लिंक घटनेचा धसका, MSRDC धोकादायक नसलेल्या दरडीही पाडणार; मुंबई पुणेसह समृद्धी महामार्गाबाबत निर्णय.कचरा डेपो परिसरात तळमजल्यासह तीन मजली आरसीसी संरचनेतील कार्यालय आणि उपाहारगृहाची इमारत आहे. दुपारी जेवणाच्या सुट्टीच्या वेळेत त्यावर कचऱ्याचा ढिगारा पडल्याने इमारतही कोसळली. त्याखाली अडकलेल्या कामगारांचे आवाज ऐकू येत होते. त्यानुसार मदत कार्य सुरू करण्यात आले. पाच जण स्वतः बाहेर निघाले होते. तर ९ जणांना बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर अडकलेल्या इतरांचा शोध व बचाव कार्य राबवलं जात आहे..अग्निशमन दलासह राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभाग, ‘पीडीआरएफ’ आणि देहूरोड येथील सैन्य दलाचीही तुकडी बचावकार्य करीत आहे. पोकलेनच्या साहाय्याने कचरा बाजूला केला जात आहे. मात्र, इमारतीच्या दोन्ही बाजूला कचरा असल्याने बचाव कार्यास अडथळा येत आहे. पहिल्या मजल्याच्या स्लॅबला छिद्र पाडून गज कापून अग्निशमन दल व एनडीआरएफचे जवान खाली उतरले. त्यांनी अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढले..कोसळलेल्या इमारतीपासून कचऱ्याचा ढीग जवळपास तीस मीटर लांब आहे. संततधार पावसामुळे कचऱ्याचा ढीग खाली सरकला. तो इमारतीवर जोरात आदळला. त्याचा दाब जास्त असल्याने इमारत एका बाजूला सरकली. त्याखाली अडकलेल्या व्यक्तींचे शोधकार्य सुरू आहे. - डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.