Moshi Garbage Dump Collapse : मोशी दुर्घटनेत 25 दिवसांचं बाळ झालं पोरकं, तर 2 आठवड्यांपूर्वीच विवाह झालेल्या नवऱ्याचा अंत; नातेवाइकांचा आक्रोश पाहून पाषाणही पाघळेल

पिंपरी : मोशी येथील कचऱ्याचा ढिगारा इमारतीवर पडून अडकलेल्या कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे समजताच नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला. या घटनेत कोणाचे वडील हिरावले, तर कोणाच्या कुटुंबाचा आधारवड (Moshi garbage dump collapse victims) गेला. या नातेवाइकांचा आक्रोश अन् हुंदके पाहून उपस्थितांनाही गहिवरून आले. .हळद उतरत नाही तोपर्यंत...महेश सुरेश कुंभार ( वय ३३, राहणार आदर्शनगर, मोशी) सव्वा वर्षांपासून येथे काम करत होते. ते मूळचे छत्रपती संभाजीनगरचे. नोकरीच्या निमित्ताने पुण्यात आले होते. अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वी (२२ जून) गावाकडे त्यांचा विवाह झाला होता. घटनेदिवशी सुखरूप बाहेर पडलेल्या दादासाहेब आरडे यांनी महेश यांच्या भावाला माहिती दिली. त्यानंतर गावावरून भावाने तेथे धाव घेतली. महेश मित्रांसह मोशी परिसरात भाडेतत्त्वावर राहत होता. कचऱ्यामुळे ही नोकरी सोडण्याचा विचार त्यांनी आपल्या नातेवाइकांकडे व्यक्त केला होता. आपल्या गावी म्हणजेच छत्रपती संभाजीनगरला कायमस्वरूपी राहायला जायचेही त्यांनी ठरविले होते, मात्र त्यापूर्वीच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला..पोलिस भरतीचे स्वप्न भंगले अन्...नागेश गायकवाड (रा. गांधीनगर, मोशी, मूळगाव वह्येगाव, ता. गेवराई, जि. बीड) हे अँटोनी कंपनीच्या लेखा विभागात साधारण एक वर्षापासून नोकरीस होते. सहा वर्षांपूर्वी त्यांचा विवाह झाला. त्यांना दोन मुली आहेत. ते पदवीधर होते. पोलिस भरतीची तयारी त्यांनी केली होती; पण थोड्या फरकाने त्यांना संधी मिळाली नाही. त्यांचे वडील व मोठे भाऊ पिंपरीतील कंपनीत कामाला आहेत. त्यांचे वडील, सासरे, मामे सासरे तीन दिवसांपासून मोशी कचरा डेपोत घटनास्थळी थांबून होते. ‘‘पहिल्या दिवशी आम्हाला आत घटनास्थळी येऊ दिले नाही. माहितीही व्यवस्थित दिली जात नव्हती,’’ असा आरोप नातेवाइकांनी केला..Moshi Garbage Dump Accident : मेंदीचा रंग उतरण्याआधीच कुंकू पुसले; अक्षय सावंतच्या निधनाने पत्नीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर, अवघ्या दोन महिन्यांत संसाराची राखरांगोळी.'घरी थोडे थांबले असते, तर बचावले असते’सनी माने हे मोशी कचरा डेपोलगतच्या आदर्शनगरमध्ये राहायला होते. अँटोनी कंपनीत चार वर्षांपासून ते वाहनचालक म्हणून कार्यरत होते. निर्व्यसनी होते. त्यांचा एक मुलगा सहा वर्षांचा आणि दुसरा दोन वर्षांचा आहे. जेवणाची सुटी झाल्याने डबा घेण्यासाठी ते घरी आले. कामावर जायला उशीर होतोय म्हणून त्यांनी कुकरवर पाणी टाकून थंड केला होता. सोबतच्या सहकाऱ्यांसाठीही बिर्याणी घेऊन आले होते. ऑफिसच्या वरिष्ठांची मोटार घेऊन ते घरी बिर्याणी आणायला गेले आणि ऑफिसमध्ये गेले आणि थोड्या वेळाने दुर्घटना घडली. ‘‘घरी थोडे थांबले असते तर वाचले असते,’’ असे नातेवाइकांनी सांगितले..२५ दिवसांचे बाळ पोरकेया विभागामध्ये सुनील भारत कोरके (वय ३४, रा. सोनसाई सोसायटी, आळंदी) गेल्या दहा वर्षांपासून सहाय्यक व्यवस्थापक होते. मूळचे पंढरपूरचे असलेले कोरके दरवर्षी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी प्रस्थान सोहळ्यादिवशी सुटी घेत होते. यंदा मात्र त्यादिवशी ते कामावर गेले. दुपारी सहकाऱ्यांसह ते एकत्र जेवायला बसले होते. तोच मोठा आवाज आल्याने ते बाहेर जाण्यासाठी धावले. मात्र, स्लॅबखाली अडकून पडले. त्यांचे दहा वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. अवघ्या २५ दिवसांपूर्वी त्यांना बाळ झाले होते. आनंदाचे वातावरण असलेल्या कुटुंबासाठी ही बातमी सुन्न करणारी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.