मोशी दुर्घटना! ६० तासानंतरही ८ जणांचा शोध नाही, नातेवाईकांचा आक्रोश; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा, आयुक्तांनी काय सांगितलं?

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत कचरा डेपोत घडलेल्या घटनेला तीन दिवसांचा कालावधी उलटला तरी अद्याप बचावकार्य सुरूच आहे. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या कार्यालयावर कचऱ्याचा डोंगर कोसळल्यानं तीन मजली इमारत कोसळली. यात एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर अडकलेल्या काही जणांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलंय. मात्र आत अडकलेल्या ७ ते ८ जणांचा शोध सुरू आहे. त्यांच्याबाबत कोणतीच माहिती दिली जात नसल्यानं कचरा डेपो बाहेर कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, पुण्यात मुख्यंत्री फडणवीस यांनी मोशीतील घटनेचा आढावा घेतला. CM Reviews Rescue Efforts in Moshi Dump Collapse.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे येथे मोशी येथील दुर्घटनेबाबतचा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेत सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रशासनाकडून आवश्यक ती सर्व मदत करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी प्रशासन बचावाचे काम आज रात्री पूर्ण करेल, अशी माहिती आयुक्तांकडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आली..Moshi Building Collapse: मोशी कचरा डेपो दुर्घटना! ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनी सांगितला थरारक अनुभव, Video पाहा.मोशी येथील लेगसी वेस्टच्या बायोमायनिंग प्रक्रियेला तातडीने गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. याशिवाय, दररोज प्रक्रिया न होता साचणाऱ्या सुमारे 100 टन कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी व्यवस्था उभारण्याबाबतही प्रशासनाला आवश्यक निर्देश यावेळी त्यांनी दिले..६० तासांपासून बचावकार्यबुधवारी दुपारी सुमारे १.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडलीय. आतापर्यंत ९ नागरिकांचे सुखरूप रेस्क्यू करण्यात आले असून उर्वरित नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा शर्थीने प्रयत्न करत आहेत. बचावकार्यादरम्यान बाहेर काढण्यात आलेल्या नागरिकांना महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात तसेच जवळील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..नातेवाईकांचा आक्रोशघटनास्थळी सध्या बचावकार्य सुरू असून उर्वरित अडकलेल्या लोकांचा शोध घेतला जात आहे. मात्र त्यांच्या नातेवाईकांना कोणतीच माहिती दिली जात नसल्यानं संताप व्यक्त केला जातोय. माझ्या मुलाला लवकर बाहेर काढा असं म्हणत एका आईने घटनास्थळी टाहो फोडताच सर्वांच्याच डोळ्यात पाणी आलं. प्रशासनाकडून सद्य परिस्थितीची माहिती देण्यात आलेली नाही. बचावकार्य सुरू असल्याचंच सांगितलं जातंय..आयुक्त काय म्हणाले?इमारतीच्या भोवती असलेला कचऱ्याचा ढिगारा हटवून इमारतीत जाण्याचा मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न बचावपथकाकडून सुरू आहे. एनडीआरएफकडून इमारतीत जाण्यासाठी सुरक्षित असा मार्ग तयार केला जात आहे. आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी यांनीही घटनास्थळी नातेवाईकांची भेट घेत प्रशासन पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचं सांगितलंय..घटनास्थळी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), भारतीय सेना, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अग्निशमन दल, पीएमआरडीए अग्निशमन दल, पोलीस प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन पथके तसेच वैद्यकीय पथके संयुक्तपणे कार्यरत आहेत. जेसीबीसह विविध यंत्रसामग्रीच्या मदतीने ढिगारा हटविण्याचे काम सुरू असून, आता श्वान पथकाच्या (Dog Squad) मदतीनेही शोधमोहीम अधिक वेगाने राबविण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.