Pimpri Chinchwad: मोशी दुर्घटनेनंतर मोठी कारवाई! दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबनाची नोटीस; आयुक्तांचा दणका

पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सोमवारी (ता. १३) दोन अधिकाऱ्यांना निलंबनाबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यामध्ये महापालिका पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचा समावेश आहे. मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत त्यांना खुलासा मागितला आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.पिंपरी चिंचवड शहरात रोज गोळा होणारा कचरा मोशी डेपोत नेला जातो. तिथे कचऱ्याचे वर्गीकरण करून वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबवला जात आहे. याशिवाय, जुन्या कचऱ्याच्या डोंगराचे बायोमायनिंग करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, कचऱ्याचा ढिगारा प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर बुधवारी (ता. ८) ढासळला. त्यामुळे तीन मजली इमारत कोसळून आठ आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली सापडून एक अशा नऊ कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला. या अनुषंगाने निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी मुख्य अभियंता कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता आल्हाट यांना निलंबित का करू नये? अशी नोटीस बजावली आहे..अधिकाऱ्यांची जबाबदारीदैनंदिन कामकाजाचे पर्यवेक्षण करणे, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची स्थिती तपासणे, सुरक्षेची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, डेपोतील कामकाजाचे संचालन व देखभाल, कचऱ्यांचे ढिगारे इमारतीच्या बाजूला खचू नयेत म्हणून कंत्राटदाराकडून सुरक्षा उपाययोजना करून घेणे, डेपोच्या सुरक्षेवर दैनंदिन देखरेख ठेवणे,.अशी आहे नोटीससंजय कुलकर्णी (मुख्य अभियंता, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग, महापालिका) ः मोशी दुर्घटनेप्रकरणी गंभीर निष्काळजीपणा झाला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ५६ (२) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये आपल्याविरुद्ध कडक शिस्तभंगाची किंवा विभागीय चौकशीची कारवाई का करण्यात येऊ नये? त्याचप्रमाणे जीवितहानीच्या दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करून आपणास सेवेतून तत्काळ निलंबित का करण्यात येऊ नये?.योगेश आल्हाट (कार्यकारी अभियंता) ः कचरा डेपोसारख्या संवेदनशील जागेत एवढे मोठे अनधिकृत बांधकाम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत होण्याची बाब ही प्रशासकीय अभय आणि कंत्राटदार कंपनीसोबत केलेली छुपी हातमिळवणी संशयास्पद आहे. यावरून तुम्ही सदर बांधकामास अभय देऊन कर्तव्यात कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. घटना घडल्यानंतरही अनधिकृत बांधकाम, कचऱ्यांचा डोंगर व इमारती यातील अंतराबाबत वरिष्ठांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केलेली आहे. ज्यामुळे शासनस्तरावर व प्रसारमाध्यमांना चुकीची माहिती दिली गेली..आयुक्तांचे निरीक्षण...करार व पर्यावरणातील अटी, सुरक्षा प्राधान्य, घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१६, केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरण अभियांत्रिकी ऑर्गनायझेशन मार्गदर्शन तत्त्व, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या मार्गदर्शक सूचना व इतर मानांकाचे काटेकोर पालन करण्यात गंभीर त्रुटी राहिल्याची शक्यता आहे.सॅनिटरी लॅंड फिलचे (कचऱ्याचा ढीग) सुरक्षित व्यवस्थापन, ढिगाऱ्याची स्थिरता, पर्जन्यजल व्यवस्थापन, जोखीम विश्लेषण, नियमित निरीक्षण, धोक्यांचे मूल्यांकन व आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे..संभाव्य धोक्याबाबत पूर्वसूचना, तक्रारी किंवा इशारे प्राप्त करून घेण्याची आपली जबाबदारी असताना आवश्यक तातडीची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही केलेली नाही.आपल्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेवर प्रभावी देखरेख न ठेवणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून प्रथमदर्शनी कर्तव्यात गंभीर निष्काळजीपणा केल्याचे दिसून येत आहे.मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेमुळे महापालिकेची जनमानसातील प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यामुळे तुमचे गंभीर वर्तन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम तीनचा (१) (एक) (दोन) (तीन) भंग करणारे आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.पदभारही काढलादोन अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. त्यामुळे आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी त्यांच्याकडील पदभार काढून घेतला. कुलकर्णी यांच्याकडील पर्यावरण अभियांत्रिकी, जलनिःसारण मुख्य कार्यालय, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन स्थापत्य, पंतप्रधान आवास योजना हे विभाग मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. आल्हाट यांच्याकडील पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागातील सर्व कामकाज कार्यकारी अभियंता सोहन निकम यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.