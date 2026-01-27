पुणे हादरलं! वाघोलीत आईने ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून केली हत्या, १३ वर्षांची लेक हल्ल्यात जखमी; काय घडलं?

Mother Slits Sons Throat In Pune: पुण्यातील वाघोलीत आईने ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून हत्या केलीय. तर १३ वर्षीय मुलीच्या हत्येचाही प्रयत्न केला. पण मुलगी ओरडत बाहेर पळाल्याने ती वाचली आहे. या प्रकरणी हत्या करणाऱ्या आईला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तर हल्ल्यात जखमी झालेल्या मुलीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. खोलीत मुलाचा गळा चिरल्यानंतर रक्ताचा सडा पडला होता. तिथं शेजारीच आई सोनी जायभाय ही हात-पाय रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत बसून होती..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, वाघोलीत बायफ रोडवर ऑलिव्ह सोसायटीच्या बाजूच्या गल्लीत ११ वर्षीय मुलाच्या खुनाची घटना घडलीय. सकाळी साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. सोनी जायभाय असं हत्या करणाऱ्या आईचं नाव असून साईराज संतोष जायभाय असं हत्या झालेल्या मुलाचं नाव आहे. तर १३ वर्षीय मुलगी धनश्री आईच्या हल्ल्यातून वाचली आहे..Pune : लग्नात ५० तोळे सोनं, नंतर ३५ लाख रोकड दिली, मुलगा हवा म्हणून गर्भपात करायला लावला; इंजिनिअर विवाहितेनं संपवलं जीवन.सोनी संतोष जायभाय, मूळ रहिवासी कंधार, जिल्हा नांदेड, सध्या वाघोली येथे बायफ रोडवर वास्तव्यास असलेल्या महिलेने हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेत 11 वर्षांचा मुलगा साईराज संतोष जायभाय याचा जागीच मृत्यू झाला. तर 13 वर्षांची मुलगी धनश्री संतोष जायभाय गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर परिसरात प्रचंड तणावाचं वातावरण आहे. .पोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेतलं असून, नेमकं हे कृत्य का करण्यात आलं, याचा तपास सुरू आहे. कौटुंबिक वाद की मानसिक तणाव, यामागचं नेमकं कारण शोधण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. वाघोलीत सतत घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे पोलिसांचे अश्या घटनेकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.आईने पोटच्या लेकाचा गळा चिरून त्याची हत्या केली. त्यानंतर १३ वर्षांच्या मुलीवरही हल्ल्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुलगी ओरडत बाहेर पळाल्यानं वाचली. पण हल्ल्यात ती जखमी झाली आहे. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती समजते. पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल होत आईला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असून अद्याप हत्येचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.