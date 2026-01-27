पुणे

पुणे हादरलं! वाघोलीत आईने ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून केली हत्या, १३ वर्षांची लेक हल्ल्यात जखमी; काय घडलं?

Wagholi Crime News आईनेच ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून हत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. तर १३ वर्षीय मुलीला मारण्याचा प्रयत्नही केला. पण ती ओरडत बाहेर पळाल्यानं वाचली असून तिच्यावर उपचार केले जात आहेत.
Mother Slits Sons Throat In Pune: पुण्यातील वाघोलीत आईने ११ वर्षीय मुलाची गळा चिरून हत्या केलीय. तर १३ वर्षीय मुलीच्या हत्येचाही प्रयत्न केला. पण मुलगी ओरडत बाहेर पळाल्याने ती वाचली आहे. या प्रकरणी हत्या करणाऱ्या आईला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. तर हल्ल्यात जखमी झालेल्या मुलीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. खोलीत मुलाचा गळा चिरल्यानंतर रक्ताचा सडा पडला होता. तिथं शेजारीच आई सोनी जायभाय ही हात-पाय रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत बसून होती.

