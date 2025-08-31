Sakal Social For Action : मुलासाठी ज्येष्ठाला हवाय मदतीचा आधार; किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी सहा लाखांची आवश्यकता

How to Donate for Mayur Yenpure Treatment : आपला मुलगा किंवा मुलगी म्हातारपणाची काठी व्हावी, असे प्रत्येक व्यक्तीची धारणा असते. आयुष्याच्या कातरवेळी उतारवयात मुलाने/मुलीने आपल्याला आधार द्यावा, आपले संरक्षण करावे, अशी प्रत्येक आई-वडिलांची भावना असते. पण, पुण्यातील एका ७० वर्षीय ज्येष्ठाला आपल्या तरुण मुलाच्या आयुष्यासाठी धडपड करावी लागत आहे..माधव येनपुरे (वय ७०) पुण्यातील कोथरूड येथील शास्त्रीनगर परिसरात आपल्या कुटुंबासमवेत राहतात. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी ते रिक्षा चालवत. मुलगा मयूर (वय ४०) बदली वाहनचालक म्हणून काम करत होता. येनपुरे यांच्या कुटुंबात पत्नी, मुलगा मयूर, सून व दोन नातवंडे, असे एकूण सहा जण आहेत. मयूरचे काम कायमस्वरूपी नव्हते. त्यामुळे त्याची पत्नी काही घरांमध्ये घरकाम करून कुटुंबाला हातभार लावते..अडीच वर्षांपूर्वी अचानक मयूरला मूत्रपिंडाच्या (किडनी) आजाराने ग्रासले. रुग्णालयात सर्व तपासण्या केल्यानंतर समजले, की मयूरची एक किडनी पूर्णतः निकामी झाली असून त्याच्यावर किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होईपर्यंत मयूरला आठवड्यातून दोनवेळी डायलिसिस करावे लागणार होते. आतापर्यंतच्या मयूरच्या उपचारांसाठी व औषधोपचारांसाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. यासाठी त्यांनी आपली स्वतःची रिक्षादेखील विकली..Period Postponement Pills: पाळी पुढे ढकलणाऱ्या गोळ्या ठरू शकतात महिलांच्या आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा .आईचे दातृत्वमुलाला होणाऱ्या वेदना मयूरच्या आई मीना (वय ६३) यांना पाहवत नव्हत्या. किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी दात्याची आवश्यकता होती. आई आणि मुलाची किडनी जुळण्याची शक्यता असते. आई मुलासाठी किडनी दान करू शकते, हे कळल्यानंतर आणि पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात सर्व तपासण्या केल्यानंतर आई आपल्या मुलाला किडनी देण्यास तयार झाल्या आहेत. किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी एकूण अकरा लाखांचा खर्च होतो. येनपुरे कुटुंबाने कमी उत्पन्न गटातील सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर शासकीय योजनेतून मयूरच्या शस्त्रक्रियेसाठी काही रक्कम मंजूर झाली आहे. पण, उर्वरित जवळपास सहा लाख रुपये कसे उभे करायचे? हा माधव येनपुरे यांच्यापुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. .येनपुरे मित्रमंडळी आणि नातेवाईक यांच्याकडून काही रक्कम गोळा करत असून मिळणारी मदत तुटपुंजी आहे. मुलाच्या उपचारांसाठी रिक्षा आधीच विकल्याने आता त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेच साधन नाही. शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक रक्कम येनपुरे यांच्याकडे जमा झाल्यावर मयूरवर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. याशिवाय शस्त्रक्रियेनंतरसुद्धा औषधोपचारांचा होणारा खर्च अधिक असणार आहे.‘समर्थ रणनवरे’ पूर्णतः बरा‘सकाळ सोशल फॉर ॲक्शन फाउंडेशन’ अभियानांतर्गत ‘समाजभान’ सदरात उच्च दाबाच्या विजेच्या धक्क्याने गंभीर भाजलेल्या जेजुरी येथील १४ वर्षीय समर्थ रणनवरे याच्या उपचारांसाठी मदत मिळावी म्हणून अभियान राबविले होते. समाजातील दानशूर व्यक्तींनी सढळ हातांनी मदत केल्यामुळे समर्थवर यशस्वी उपचार करता आले. आता समर्थ पूर्णतः बरा आहे..तीन वर्षांत २३ संस्थांना मदत‘सकाळ सोशल फॉर ॲक्शन फाउंडेशन’ अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांशी निगडित असलेल्या समस्या लोकसहभागाच्या व कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (सीएसआर) च्या सहकार्याने दूर करून ग्रामविकास साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याशिवाय व्यक्तिगत देणगीदार आणि ‘सीएसआर’ स्वीकारणाऱ्या आस्थापनांना एकत्र आणून महाराष्ट्रात चांगले काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या सामाजिक उपक्रमांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अभियान राबविण्यात येते. मागील तीन वर्षांत अभियानांतर्गत राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या २३ स्वयंसेवी संस्थांचे व आठ गरजू व्यक्तींना वैद्यकीय मदतीसाठीचे अभियान पूर्ण केले आहे. तसेच, अभियानाच्या माध्यमातून जमा झालेला निधी त्या-त्या संस्थांना वर्ग केला आहे..AI VS HUMAN: एआय प्रगत असलं तरी मानवी क्षमतेला पर्याय नाही! मुंबईतील ५ पैकी ४ प्रोफेशनल्सचा विश्वास....अशी करा मदत‘सकाळ’च्या ‘सकाळ सोशल फॉर ॲक्शन फाउंडेशन’ अभियानांतर्गत मयूरच्या मदतीसाठी समाजातील दानशूर व्यक्ती, माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्या, सीएसआर कंपन्या, औद्योगिक कंपन्या व परदेशी-भारतीय नागरिक https://socialforaction.com/ या संकेतस्थळाला भेट देऊन मयूर येनपुरे याची माहिती घेऊन ‘डोनेट नाऊ’ बटनवर क्लिक करून थेट संकेतस्थळाद्वारे देणगी देऊ शकतात. देणगी देणाऱ्या प्रत्येक देणगीदारास देणगीची पावती व ८० जी हे प्राप्तिकरात ५० टक्के सवलतीचे प्रमाणपत्र मिळेल..किंवा खालील बँक खात्यात ऑनलाइन देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर ट्रान्झॅक्शन तपशील पाठवावेत.Name : Sakal Social For Action FoundationBank Name : IDBI BankA/C No : ०४५९१०२००००२२२७९IFSC Code : IBKL००००४५९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.