पुणे

Sakal Social For Action : मुलासाठी ज्येष्ठाला हवाय मदतीचा आधार; किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी सहा लाखांची आवश्यकता

Mayur Yenpure kidney transplant fundraising campaign : मयूर येनपुरे याच्या किडनी प्रत्यारोपणासाठी सहा लाखांची तातडीची गरज; मदतीसाठी पुढे या
Mayur Yenpure kidney transplant fundraising campaign | Sakal Social Cause
Mayur Yenpure kidney transplant fundraising campaign | Sakal Social Cause Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

How to Donate for Mayur Yenpure Treatment : आपला मुलगा किंवा मुलगी म्हातारपणाची काठी व्हावी, असे प्रत्येक व्यक्तीची धारणा असते. आयुष्याच्या कातरवेळी उतारवयात मुलाने/मुलीने आपल्याला आधार द्यावा, आपले संरक्षण करावे, अशी प्रत्येक आई-वडिलांची भावना असते. पण, पुण्यातील एका ७० वर्षीय ज्येष्ठाला आपल्या तरुण मुलाच्या आयुष्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.

Loading content, please wait...
money
Sakal
donate
Kidney
Kidney Failure
Kidney Transplant Success

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com