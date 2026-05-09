पुणे

मदर्स डे साठी आईतोंबास यांची प्रतिक्रिया

आईच पहिली गुरू अन् प्रेरणास्थान ः आयुक्त ओम्बासे

आईचे विचार आणि संस्कारच माझ्यासाठी कायम मार्गदर्शक ठरले आहेत. माझ्यासाठी आई ही माझी पहिली गुरू, प्रेरणास्थान आणि आयडॉल आहे. मी आयुष्यात जे काही मिळवले, ते तिच्या निःस्वार्थ प्रेमामुळेच शक्य झाले आहे.

माझी आई कुसुम विद्यापीठात टॉपर होती. तिच्याकडे स्वतःच्या करिअरच्या मोठ्या संधी होत्या. उज्ज्वल भविष्य तिची वाट पाहत होते. पण तिने स्वतःच्या स्वप्नांपेक्षा मुलांच्या भविष्याला अधिक महत्त्व दिले. आमच्यासाठी तिने नोकरीचा त्याग केला आणि स्वतःला पूर्णपणे कुटुंब घडविण्यात वाहून घेतले.
आईने शिस्त आणि संस्कारांबरोबर शिक्षणाला सर्वोच्च स्थान दिले. तिने कधीही अभ्यासाबाबत तडजोड केली नाही. त्यामुळे माझा भाऊ आज बालरोग तज्ज्ञ आहे, मी अधिकारी आहे, तर माझ्या बहिणीने अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण करून स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.

