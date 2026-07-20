Pune Railway Heroic: पुणे स्थानकावर 'आई'पण जागं झालं! महिला कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेने नवजाताला मिळाला पहिला श्वास, आई-बाळ सुरक्षित

-प्रसाद कानडे पुणे: गर्दीने गजबजलेले पुणे स्थानक...रविवार...वेळ दुपारी चारची...प्रवासाला निघण्याच्या तयारीत असलेल्या एका गर्भवतीला अचानकच प्रसूती कळा सुरू होतात अन् काही क्षणातच फलाटावरच एका नव्या जिवाने या जगात प्रवेश केला. मात्र, जन्मानंतर बाळाची कोणतीच हालचाल न दिसल्याने तिथे उपस्थित असलेल्या रेल्वेच्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला. रक्ताच्या थारोळ्यात निपचित पडलेल्या त्या चिमुकल्याच्या पहिल्या श्वासासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पुणे स्थानकाहून पतीसमवेत सुरतला जाण्यासाठी निघालेल्या महिलेला फलाट क्रमांक एकवर असताना अचानक प्रसव वेदना सुरु झाल्या. परके शहर आणि अचानक उद्भवलेला प्रसंग यामुळे नवरा-बायको दोघेही पुरते भेदरून गेले. वेदनेने विव्हळणाऱ्या या माऊलीने अखेर अम्ब्रेला गेटजवळील एका रिकाम्या जागेत आसरा घेतला. तिचा आक्रोश फलाटावर स्वच्छता करणाऱ्या एका महिला कर्मचाऱ्याच्या कानावर पडला. .परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तिने तातडीने जवळच कर्तव्यावर असलेल्या महिला तिकीट निरीक्षक ज्योती साकोरे, किशोरी सूर्यवंशी व अश्विनी शिंदे यांना बोलावून आणले. त्यांनीही क्षणाचाही विलंब न लावता त्या महिलेच्या दिशेने धाव घेतली. तोवर त्या माऊलीची प्रसूती झाली होती आणि ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. हे विदारक दृश्य पाहताच महिला कर्मचाऱ्यांमधील ‘आई’ जागी झाली. त्यांनी तातडीने चादरींची व्यवस्था करत त्या धावपळ सुरू झाली. घटनेची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळताच संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.काही वेळातच रेल्वे रुग्णालयाच्या परिचारिका, लोहमार्ग पोलिस आणि ‘आरपीएफ’चे जवान मदतीला धावून आले. प्रत्येक जण त्या बाळाचा जीव वाचावा, त्याला तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत होता. अखेर अर्ध्या तासाच्या जीवघेण्या प्रतीक्षेनंतर वैद्यकीय पथक दाखल झाले आणि त्यांनी बाळ-बाळंतीण दोघांनाही पुढील उपचारांसाठी तातडीने ससून रुग्णालयात हलवले. एका अनोळखी माऊलीसाठी आणि तिच्या बाळाच्या श्वासासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी केलेली ही धडपड फलाटावरील उपस्थितांचे डोळे पाणावणारी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.