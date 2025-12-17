Alephata News : तिने पतीच्या निधनानंतर काबाडकष्ट करून मुलाला पाठवले आर्मीमध्ये

- राजेश कणसेआळेफाटा - परिस्थितीने अतिशय गरीब असलेली व पतीचे पंधरा वर्षांपुर्वी निधन झालेले असताना अतीशय काबाडकष्ट करून राजुरी (ता. जुन्नर) येथील निर्मला बाळासाहेब गवळी यांनी त्यांचा मुलगा ऋषिकेश गवळी या मुलाला आर्मी (मिलिटरी) मध्ये बनण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन केल्याने त्याची भारतीय सेना दलात निवड झाल्याने आईचे वडिलांचे स्वप्न पुर्ण केले आहे..गवळी यांची परिस्थिती अतिशय गरीब असुन आपल्याला परिस्थितीमुळे शिकता नाही आले. परंतु, आपल्या मुलांनी शिकुन मोठे होऊन पोलीस खात्यात नोकरी करावी हि त्यांची इच्छा होती. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असताना घरची परिस्थिती अतिशय बेताची असताना दररोज दुस-याकडे कामाला जावे लागत असल्याने त्यातच पतीचे आजारपणामुळे निधन झाल्यानंतर घरातील सर्व जबाबदारी निर्मला गवळी यांच्यावर पडली असताना डगमगुन न जाता परीस्थितीवर मात करत मुलाला बीए पर्यंत शिकवले ..ऋषिकेश यास पहिल्यापासूनच आपण आर्मीमध्ये जायचे म्हणजे जायचेच असे स्वप्न होते त्याचे शालेय शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक जिल्हा परीषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षण राजुरी ठिकाणी व उच्च माध्यमिक शिक्षण आळे येथील बाळासाहेब जाधव महाविद्यालयात झाले.ऋषिकेश यांची घरची परीस्थिती अतीशय गरीबीची असल्याने त्यांना ॲकडमीमध्ये सराव करण्यासाठी जाता न आल्याने दररोज कामाला जाऊन शिक्षण घेत असताना ते दररोज सकाळी लवकर उठून घरीच सराव करत असे व पहिल्याच प्रयत्नात त्यांची भारतीय सेना दलामध्ये भरती होऊन एक आदर्श समाजापुढे दाखवून दिला आहे. जुन्नर तालुक्यातील सर्व परिसरातून राजुरी येथील ग्रामस्थांकडून तसेच विविध माध्यमातून त्यांचे कौतुक केले जात आहे..प्रतिक्रिया -ऋषिकेश गवळी भारतीय सेना दलात निवडमाझ्या आई वडीलांनी आमच्यासाठी अतिशय काबाडकष्ट करुन मला शिकवले असुन मुलाने आर्मी मध्ये जाऊन देशाची सेवा करावी व्हावे ही माझ्या आई वडिलांची इच्छा होती ती आज पुर्ण झाली असुन यासाठी मला आईचे व माझा मोठा भाऊ अक्षय हा होमगार्ड मध्ये नोकरी करत असुन त्याचे वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.