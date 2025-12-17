पुणे

Alephata News : तिने पतीच्या निधनानंतर काबाडकष्ट करून मुलाला पाठवले आर्मीमध्ये

ऋषिकेशची आर्मी (मिलिटरी) भारतीय सेना दलात निवड झाल्याने आईचे वडिलांचे स्वप्न झाले पुर्ण.
सकाळ वृत्तसेवा
- राजेश कणसे

आळेफाटा - परिस्थितीने अतिशय गरीब असलेली व पतीचे पंधरा वर्षांपुर्वी निधन झालेले असताना अतीशय काबाडकष्ट करून राजुरी (ता. जुन्नर) येथील निर्मला बाळासाहेब गवळी यांनी त्यांचा मुलगा ऋषिकेश गवळी या मुलाला आर्मी (मिलिटरी) मध्ये बनण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन केल्याने त्याची भारतीय सेना दलात निवड झाल्याने आईचे वडिलांचे स्वप्न पुर्ण केले आहे.

indian army
mother
Recruitment
motivational story

