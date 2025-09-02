Motivational Story : खडकवाडीतील शेतकरी कुटुंबातील आशिष धुमाळ या तरुणाची इंडियन आर्मी मध्ये लेफ्टनंट पदी निवड

पारगाव : खडकवाडी ता. आंबेगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील आशिष प्रमिला नवनाथ धुमाळ या तरुणाची इंडियन आर्मी मध्ये लेफ्टनंट पदी निवड झाल्याने गावकऱ्यांच्या वतीने मिरवणुक काढून नागरी सत्कार करण्यात आला. .आशिष प्रमिला नवनाथ धुमाळ याचे प्राथमिक शिक्षण निरगुडसर येथे झाले तर अवसरी बुद्रुक येथील विद्या विकास मंदिर विद्यालयात माध्यमिक शिक्षण झाले. अकरावी व बारावीचे चे पुणे शहरात शिक्षण घेतल्यानंतर त्याने कॉलेज ऑफ अग्रीकल्चर ( अहिल्यानगर) येथुन त्याने कृषी विभागाची पदवी संपादन केली..Pune News: 'तीन तासाच्या दौऱ्यात दोन उद्घाटने, आठ मंडळांना भेटी'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धावत्या दौऱ्यातील चित्र.आशिष धुमाळ याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असताना सप्टेंबर २०२४ मध्ये संघ लोकसेवा आयोगामार्फत (युपीएससी) घेण्यात येणारी परीक्षा दिली होती त्यातील एकत्रित संरक्षण सेवा परीक्षा (सीडीएसइ) परीक्षेतून त्याची इंडियन आर्मी मध्ये लेफ्टनंट पदी निवड झाली आहे..खडकवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने आशिष धुमाळ याची मिरवणुक काढून सरपंच सविता डोके, माजी सरपंच अनिल डोके व वाळुंजनगरचे माजी सरपंच महेंद्र वाळुंज यांच्या हस्ते त्याचा सत्कार करण्यात आला यावेळी दिलीप डोके, किरण वाळुंज, शेखर सुक्रे, विशाल धुमाळ, गोरक्ष पोखरकर, एकनाथ सुक्रे, श्रीराम वाळुंज उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.