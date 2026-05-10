पुणे

Pune Accident: टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, तुळापूर फाटा परिसरातील घटना, टँकर अपघातांवर नियंत्रण नसल्याने नागरिक संतप्त!

Motorcyclist killed in tanker collision at Tulapur Phata Pune: भरधाव पाण्याच्या टँकरच्या निष्काळजी धडकेत ४७ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू; वारंवार होणाऱ्या टँकर अपघातांमुळे तुळापूर फाटा परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट
Pune Accident

Pune Accident

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे : पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावरील तुळापूर फाटा परिसरात भरधाव पाण्याच्या टँकरच्या धडकेत एका ४७ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. दत्तात्रेय मोहन पंडित (रा. उरळी कांचन, ता. हवेली) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी लोणीकंद पोलिसांनी टँकर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
accident death
Ahilyanagar