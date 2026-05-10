Pune Accident: टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, तुळापूर फाटा परिसरातील घटना, टँकर अपघातांवर नियंत्रण नसल्याने नागरिक संतप्त!

पुणे : पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावरील तुळापूर फाटा परिसरात भरधाव पाण्याच्या टँकरच्या धडकेत एका ४७ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. दत्तात्रेय मोहन पंडित (रा. उरळी कांचन, ता. हवेली) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी लोणीकंद पोलिसांनी टँकर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दत्तात्रेय पंडित हे शुक्रवारी (ता. ८) रात्री आठच्या सुमारास तुळापूर फाटा परिसरातून दुचाकीवरून जात होते. यावेळी भरधाव पाण्याच्या टँकर चालकाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात पंडित गंभीर जखमी झाले होते, मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत मृताचे चुलतभाऊ रविराज हनुमंत पंडित (वय २६) यांनी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक तुकाराम सुरवसे करत आहेत..टँकरची धास्ती कायम; पोलिसांच्या सूचना हवेतचगेल्या महिनाभरापासून शहरात टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वारांचा बळी जाण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे. यापूर्वी वानवडी भागात एका अभियंता तरुणीचा, महम्मदवाडीत महाविद्यालयीन तरुणाचा, तर बिबवेवाडी-कोंढवा रस्त्यावर एका हॉटेल व्यावसायिकाचा टँकर अपघातात मृत्यू झाला होता..या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी टँकर चालक-मालकांची बैठक घेऊन नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीही टँकरचालकांकडून अपघात सुरूच असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.