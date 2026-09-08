Pune News : ‘करमाफी’चे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्याचा घाट; विरोधकांचा तीव्र विरोध

पुणे - पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागातील चुकीच्या कर आकारणीमुळे निर्माण झालेली थकबाकी निर्लेखित करण्याचे अधिकार स्थायी समितीकडून काढून प्रशासनाला देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. ‘प्रशासकीय चूक’ या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी परस्पर माफ करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असल्याने या प्रस्तावाला विरोधी पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. अधिकार अधिकाऱ्यांना दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, असा आरोप विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी केला..महापालिकेच्या मिळकत अभिलेखांमध्ये दुबार नोंदणी, उपचारदोष, टंकलेखनातील चुका तसेच अन्य प्रशासकीय त्रुटींमुळे अनेक मिळकतींवर चुकीची कर आकारणी झाली आहे. एखादा भूखंड मोकळा असताना त्यावर मोकळ्या जागेचा कर आकारला जातो. त्यानंतर तेथे इमारत उभी राहिल्यावर जुन्या मोकळ्या जागेच्या करासह नव्या बांधकामाचाही कर आकारला जातो. त्यामुळे एकाच मिळकतीवर दोन किंवा तीन देयके तयार होण्याचे प्रकार घडले आहेत..अशा चुकीच्या आकारणीवरून नागरिक आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक प्रकरणांतील थकबाकी वसूल होत नसल्याने मिळकतकर विभागाची एकूण थकबाकी दहा हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १५२ नुसार वसूल न होणारी रक्कम निर्लेखित करण्याचे अधिकार सध्या स्थायी समितीकडे आहेत.मात्र, प्रशासनाने कलम १५२ ऐवजी कलम ४८५ अंतर्गत अभिलेख दुरुस्तीचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रशासनाच्या चुकीमुळे निर्माण झालेली जादा देयके रद्द करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे..‘कोट्यवधींची थकबाकी अधिकारी परस्पर माफ करतील’या प्रस्तावामुळे नागरिकांची पिळवणूक होण्याची शक्यता आहे. थकबाकी माफ करण्याचे अधिकार स्थायी समितीकडेच राहिले पाहिजेत. अधिकारी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी परस्पर माफ करतील आणि त्याची माहिती स्थायी समितीलाही मिळणार नाही, असा धोका आहे. त्यामुळे प्रस्तावाला तीव्र विरोध करू, असे निकम यांनी सांगितले..मिळकतकर विभागाची हार्डडिस्क चोरीलादरम्यान, महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाची हार्डडिस्क चोरीला गेली असून, त्यामध्ये लाखो मिळकतींचा महत्त्वपूर्ण डेटा असल्याचे निकम यांनी सांगितले. या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता असताना करमाफीचे अधिकार प्रशासनाला देणे धोकादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले. किती मिळकतींची थकबाकी निर्लेखित करावी लागणार आहे, याची ठोस माहितीही प्रशासनाकडे नसल्याचा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.