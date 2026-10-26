E-Bus Fire : पुण्यात चालत्या ई-बसला आग; १७ प्रवाशांचा जीव थोडक्यात बचावला!

स्वारगेट - पुण्यातील सेव्हन लव्ह्ज चौकातून स्वारगेटकडे जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) पूर्णपणे इलेक्ट्रिक आणि वातानुकूलित (एसी) बसने अचानक पेट घेतल्याची थरारक घटना घडली. सुदैवाने, या दुर्घटनेत बसमधील सर्व १७ प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आल्याने मोठी जीवितहानी टळली आहे. बस स्वारगेटकडे जात असताना अचानक वाहनातून धूर व ज्वाला दिसू लागल्या..चालकाने प्रसंगावधान राखत बस बाजूला घेतली. त्यानंतर अग्निशामक दल, स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांनी तातडीने धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. सर्वांच्या संयुक्त आणि सतर्क प्रयत्नांमुळे प्रवाशांना तात्काळ बाहेर काढण्यात आल्याने १७ प्रवाशांचा जीव थोडक्यात बचावला. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.