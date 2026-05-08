MP Nilesh Lanke admitted hospital : खासदार निलेश लंके यांची प्रकृती खालावली, अहिल्यानगरहून पुण्यात हलवले, रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल

Nilesh Lanke Health Pune : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे निलेश लंके यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी पुण्यात हलवण्यात येत आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून अहिल्यानगरमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र प्रकृतीत अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने डॉक्टरांनी त्यांना अधिक उपचारांसाठी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, खासदार निलेश लंके यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनीक येथे दाखल करण्यात येणार आहे. सध्या त्यांना अहिल्यानगरहून पुण्याकडे हलवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार केले जाणार आहेत..MP Nilesh Lanke: ‘ग्रामीण’मधील आरोग्य सुविधा मजबूत करा: खासदार नीलेश लंके, मंत्रालयात सल्लागार समितीची बैठक, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा!.निलेश लंके यांच्या प्रकृतीबाबतची बातमी समोर आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांना त्रास जाणवत असल्याने अहिल्यानगरमध्ये उपचार सुरू होते. मात्र प्रकृती अधिक खालावल्याने पुण्यात हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, लंके यांच्या प्रकृतीविषयी अधिकृत वैद्यकीय बुलेटिन अद्याप समोर आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.