MP Supriya Sule : महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर करा; सुप्रिया सुळे यांची मागणी

बारामती - महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा, पूरग्रस्तांसाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी, तसेच शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्याकडे केली आहे..बुधवारी (ता. 24) दिल्ली येथे सुप्रिया सुळे यांनी शिवराज सिंग चौहान यांची भेट घेत सदर मागणीचे पत्र त्यांना सादर केले. या पत्रात सुप्रिया सुळे म्हणतात, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस पडत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक गावे पाण्याखाली गेली आहेत आणि जलस्रोतांमध्ये विक्रमी पाणी साचले आहे..अनेक नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत आणि धरणे आणि इतर जलाशय ओसंडून वाहत आहेत. पाण्याच्या पातळीत अचानक वाढ झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास होत आहे. अनेकांना त्यांची घरे, शेती आणि घरे सोडून इतरत्र आश्रय घ्यावा लागला आहे.या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, तुम्हाला विनंती करतो की, महाराष्ट्रात तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा, मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील बहुतेक भागातील शेतं पाण्याखाली गेली आहेत. यामुळे शेतात पिके कुजली आहेत..अनेक ठिकाणी माती वाहून गेली आहे, ज्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. ही खूप कठीण परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात शेती करता येईल याची कोणतीही हमी नाही. याला स्पष्टपणे ओला दुष्काळ म्हणता येईल. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने महाराष्ट्रात तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा..राज्यातील अनेक गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरले आहे, ज्यामुळे लोकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक गावांमध्ये तीन ते चार दशकांत पहिल्यांदाच अशी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या रहिवाशांना त्वरित मदत करणे अत्यंत आवश्यक आहे..राज्य सरकार, सरकारी स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक मदत पुरवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, नुकसान इतके गंभीर आहे की ते अपुरे आहे. म्हणून, मी तुम्हाला नम्रपणे विनंती करतो की केंद्र सरकारच्या वतीने महाराष्ट्रासाठी भरीव आर्थिक पॅकेज जाहीर करून नागरिकांना मदत द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.