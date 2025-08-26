पुणे

Supriya Sule: हिंजवडीकडे लक्ष द्या; अन्यथा आंदोलन : सुळे

Hinjewadi Accident: हिंजवडीतील अवजड वाहनाच्या धडकेत ११ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली, अन्यथा गणपतीनंतर आंदोलनाचा इशारा दिला.
Supriya Sule
Supriya Sulesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंजवडी : मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी हिंजवडीकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे, अशी विनंती आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले; अन्यथा गणपतीनंतर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

police
accident
Hinjewadi
Police Inquiry
Supriya Sule statement
Hinjawadi traffic issues

