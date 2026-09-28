Ganeshotsav Noise Levels: गणेशोत्सवातील ध्वनीपातळीवर ‘सीओईपी’–‘एमपीसीबी’ अहवालांत मोठी तफावत; मोजणीच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह

प्रज्वल रामटेके पुणे : गणेशोत्सवातील ध्वनीपातळीच्या नोंदींमध्ये ‘सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ’ आणि ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या (एमपीसीबी) अहवालात मोठी तफावत आढळली आहे. ‘सीओईपी’च्या पाहणीनुसार विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान लक्ष्मी रस्त्यावरील दहा प्रमुख चौकांची सरासरी ध्वनीपातळी १०४.५ डेसिबल होती. त्याच वेळी एमपीसीबीच्या पाहणीत विसर्जनाच्या दिवशी प्रमुख चौकांमधील दिवसाची सरासरी ध्वनीपातळी ६९.९ ते ७५.४ डेसिबल नोंदली गेली. दोन्ही संस्थांच्या मोजणीची पद्धत आणि स्वरूप वेगवेगळे असल्याने हा फरक दिसून आल्याचे ‘एमपीसीबी’ने स्पष्ट केले आहे..‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणा’च्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर एमपीसीबीने पुणे पोलिस आणि महापालिकेच्या समन्वयाने गणेशोत्सवात ध्वनीपातळीची पाहणी केली. २०२६ मध्ये उत्सवाच्या ११ दिवसांत शहरातील २०० प्रमुख गणेश मंडळांच्या परिसरात नोंद करण्यात आली. तसेच विसर्जनाच्या दिवशी विशेष मोजणी करण्यात आल्याने एकूण २२० ठिकाणी ध्वनीपातळीची नोंद झाली. मध्यवर्ती पुण्यासह कोथरूड, हडपसर, बिबवेवाडी, वारजे, बाणेर, आळंदी रस्ता आदी भागांतील मंडळे, प्रमुख वाहतूक चौक आणि विसर्जन मार्गांचा पाहणीत समावेश होता..गणेश मंडळांच्या परिसरात दररोज सायंकाळी सहा ते मध्यरात्रीपर्यंत सहा तास ध्वनीपातळीची नोंद करण्यात आली. २०२५ आणि २०२६ या दोन्ही वर्षांत निवासी आणि व्यावसायिक भागांतील निर्धारित मर्यादेपेक्षा ध्वनीपातळी १५ ते ४० डेसिबलने अधिक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. २०२६ मध्ये उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी विविध मंडळांच्या परिसरातील ध्वनीपातळी ६८.८ ते ८७.२ डेसिबल होती. दुसऱ्या ते चौथ्या दिवसादरम्यान काही उपनगरांमध्ये २०२५च्या तुलनेत २.५ ते १०.५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. मात्र, पाचव्या आणि सातव्या दिवसाच्या विसर्जनावेळी पुन्हा वाढ झाली. अंतिम विसर्जनाच्या दिवशी सरासरी ध्वनीपातळी ७२ ते ८९.९ डेसिबल, तर कमाल ध्वनीपातळी ९५ ते १०४.५ डेसिबलपर्यंत गेली..विसर्जनाच्या दिवशी रात्री आवाज वाढलाप्रमुख चौकांमध्ये २४ तासांच्या पाहणीत दिवसाची ध्वनीपातळी ६५.९ ते ७७.९ डेसिबल नोंदली गेली. सामान्य दिवसांतील रात्रीची पातळी ५९.७ ते ६८.६ डेसिबल होती. मात्र, विसर्जनाच्या रात्री मिरवणूक मार्गांवरील चौकांमध्ये ती ७५ ते ९५ डेसिबलपर्यंत पोहोचली. २०२५च्या विसर्जनावेळी जेधे चौक, स्वारगेट येथे दिवसाची पातळी १०५, तर सोन्या मारुती चौकात १०३ डेसिबल होती. २०२६ मध्ये यामध्ये घट होऊन प्रमुख चौकांतील दिवसाची पातळी ६९.९ ते ७५.४ डेसिबल राहिली. तर लक्ष्मीनगर चौकात ती ८३.५ वरून ७०.५ डेसिबलवर आली..मोजणीची पद्धत वेगळीएमपीसीबीकडून ध्वनीपातळी मोजण्यासाठी ‘एलए-क्यू’ पद्धतीचा वापर करण्यात आला. या पद्धतीत एखाद्या विशिष्ट ध्वनीस्रोताचा आवाज स्वतंत्रपणे मोजण्याऐवजी संबंधित परिसरातील एकूण ध्वनीपातळीची नोंद केली जाते. त्यामुळे सीओईपीने विशिष्ट ठिकाणी किंवा ध्वनीस्रोताच्या संदर्भात केलेल्या मोजणीशी एमपीसीबीच्या परिसराधारित नोंदींची थेट तुलना केल्यास फरक दिसू शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..वर्षभर होणार मोजणीआता ध्वनीपातळीची मोजणी केवळ गणेशोत्सवापुरती मर्यादित राहणार नाही. राज्यातील २७ शहरांतील १३२ केंद्रांवर वर्षभर नोंद केली जाणार आहे. पुण्यात गणेशोत्सवानंतर दिवाळीतील तीन दिवसांतही विशेष मोजणी होणार आहे. गणेशोत्सवातील अहवाल पोलिस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले असून, ते येत्या दोन दिवसांत एमपीसीबीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केले जाणार आहेत..दहीहंडीत २० तक्रारीयंदाच्या दहीहंडी उत्सवात निवासी भागात निर्धारित ध्वनीमर्यादा ओलांडल्याच्या सुमारे २० तक्रारी एमपीसीबीकडे प्राप्त झाल्या. पोलिसांकडून संबंधित प्रकरणांचा एफआयआर एमपीसीबीकडे सादर केला जातो. त्यानंतर संबंधित मंडळाकडून कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली जातात आणि पुढील कारवाई न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.