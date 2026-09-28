पुणे

Ganeshotsav Noise Levels: गणेशोत्सवातील ध्वनीपातळीवर ‘सीओईपी’–‘एमपीसीबी’ अहवालांत मोठी तफावत; मोजणीच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह

गणेशोत्सवातील ध्वनीपातळी मोजणीत ‘सीओईपी’ व ‘एमपीसीबी’च्या अहवालांत मोठी तफावत; मोजणीची पद्धत, कालावधी व परिसराधारित नोंदींमुळे निष्कर्षांमध्ये बदल, एमपीसीबीचे स्पष्टीकरण
Significant Discrepancy Found in Noise Level Records of MPCB and COEP During Ganeshotsav

Significant Discrepancy Found in Noise Level Records of MPCB and COEP During Ganeshotsav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : गणेशोत्सवातील ध्वनीपातळीच्या नोंदींमध्ये ‘सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ’ आणि ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या (एमपीसीबी) अहवालात मोठी तफावत आढळली आहे. ‘सीओईपी’च्या पाहणीनुसार विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान लक्ष्मी रस्त्यावरील दहा प्रमुख चौकांची सरासरी ध्वनीपातळी १०४.५ डेसिबल होती. त्याच वेळी एमपीसीबीच्या पाहणीत विसर्जनाच्या दिवशी प्रमुख चौकांमधील दिवसाची सरासरी ध्वनीपातळी ६९.९ ते ७५.४ डेसिबल नोंदली गेली. दोन्ही संस्थांच्या मोजणीची पद्धत आणि स्वरूप वेगवेगळे असल्याने हा फरक दिसून आल्याचे ‘एमपीसीबी’ने स्पष्ट केले आहे.

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