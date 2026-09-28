MPSC Exam : राज्यसेवा मुख्य परीक्षा अखेर पुढे ढकलली; स्थापत्य अभियांत्रिकी, गट-ब मुख्य परीक्षेलाही स्थगिती

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अखेर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबरदरम्यान नियोजित असलेली ही परीक्षा आता पुढे ढकलण्यात आली असून, सुधारित वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेबाबत उमेदवारांच्या मनात निर्माण झालेला संशय, तसेच परीक्षाप्रक्रियेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न यावर ‘सकाळ’ने प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विद्यमान प्रश्नपत्रिका रद्द करून त्या नव्याने तयार करण्यात येणार आहेत का, याबाबत आयोगाने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही..राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६बरोबरच महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२६ आणि महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा २०२६ याही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या तिन्ही परीक्षांच्या सुधारित तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेबाबत उमेदवारांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. वादग्रस्त ठरलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात आगामी मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका तयार झाल्या असण्याची शक्यता असल्याने त्या नव्याने तयार कराव्यात, यासाठी आवश्यक असल्यास मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली होती. परीक्षेला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला हा संभ्रम ‘सकाळ’ने ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे पेपर नव्याने सेट करा’ या वृत्तातून समोर आणला होता..दरम्यान, राज्यसेवा २०२५च्या मुख्य परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाबाबत अनेक विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना यांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. या आक्षेपांचा विचार करून उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. तसेच राज्यातील विविध परीक्षापद्धतींचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून, राज्यभरातील परीक्षार्थी आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून आदर्श परीक्षा पद्धतीबाबत शिफारशी करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलण्याची मागणी विद्यार्थी, पालक, विद्यार्थी संघटना तसेच काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. त्यानंतर आयोगाने परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे..‘सकाळ’ने उपस्थित केले होते प्रश्नआयोगाच्या परीक्षेचे पेपर साधारण दोन महिने आधीच सेट केले जातात. आयोगाचे निलंबित अव्वर सचिव अभिजित लेंडवे याच्या वादग्रस्त कार्यकाळातच आगामी मुख्य परीक्षेचे पेपर तयार झाले असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतही गैरप्रकार झाला नसेल कशावरून? त्यामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुढे ढकलून नव्या प्रश्नपत्रिकांसह परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे आयोगाचे लक्ष वेधले होते..पेपर नव्याने सेट करण्याची मागणी कायम...३ ऑक्टोबरपासून मुख्य परीक्षा सुरू होणार असल्याने अनेक उमेदवारांनी अंतिम टप्प्यातील तयारी सुरू केली होती. मात्र, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेल्या संशयामुळे विद्यार्थ्यांनी विद्यमान प्रश्नपत्रिका रद्द करून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची मागणी केली होती. परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाल्याने विद्यार्थ्यांची एक मागणी मान्य झाली असली, तरी नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करण्याबाबत आयोगाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सुधारित परीक्षा कोणत्या तारखांना होणार, सध्याचे पेपर रद्द केले जाणार का आणि नव्या प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जाणार का, हे प्रश्न अद्याप कायम आहेत..आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षा...राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२६महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) मुख्य परीक्षा २०२६या तिन्ही परीक्षांच्या सुधारित तारखा स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहेत..'आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांचा तात्पुरता संभ्रम दूर केला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, आमची मुख्य मागणी ही वादग्रस्त कार्यकाळात सेट झालेले जुने पेपर रद्द करण्याची होती. जोपर्यंत आयोग नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करून परीक्षा घेण्याची अधिकृत घोषणा करत नाही, तोपर्यंत आमच्या मनातील शंका दूर होणार नाही. आयोगाने यावर तातडीने स्पष्टीकरण द्यायला हवे.'- मल्हार देशमुख, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार.'केवळ परीक्षा पुढे ढकलून प्रश्न सुटणार नाही, तर प्रक्रियेतील पारदर्शकता अधिक महत्त्वाची आहे. निलंबित अधिकाऱ्याच्या काळात तयार झालेल्या प्रश्नपत्रिकांवरून परीक्षा दिल्यास प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे आयोगाने सध्याचे पेपर तातडीने रद्द करावेत आणि संपूर्णपणे नव्या प्रश्नपत्रिकांद्वारेच सुधारित वेळापत्रकानुसार परीक्षा घ्यावी. तरच विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास कायम राहील.'- हितेश तवाडे, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.