पुणे

MPSC Mega Bharti: ‘एमपीएससी’कडून २,६१९ पदांसाठी मेगाभरती; गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २७ जून ते १७ जुलै करा ऑनलाइन अर्ज..

MPSC Group C Recruitment 2026: एमपीएससीकडून गट-क सेवेसाठी २,६१९ पदांची मेगाभरती; २७ जून ते १७ जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज, सप्टेंबरपासून संगणकाधारित पूर्व परीक्षा
MPSC Group C Recruitment 2026: Online Applications Open Till July 17

MPSC Group C Recruitment 2026: Online Applications Open Till July 17

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) ‘महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६’ची तब्बल दोन हजार ६१९ पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या पद भरतीसाठी २७ जून ते १७ जुलै या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

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