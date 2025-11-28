MPSC: पुण्यात एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या बुलडाण्याच्या तरुणाने जीवन संपवलं; प्राथमिक कारण आलं समोर

Pune Latest News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका २६ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २८) घडली. सागर सुभाष पवार (वय २६, रा. सदाशिव पेठ) असे त्या तरुणाचे नाव आहे..सागर हा मूळचा बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील मिलिंदनगरमधील रहिवासी आहे. तो एमपीएससीची तयारी करण्यासाठी पुण्यात वास्तव्यास होता. मागील दोन महिन्यांपासून तो सदाशिव पेठ परिसरात राहत होता. स्पर्धा परीक्षेचा ताण आणि नैराश्यातून त्याने आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला..Ambegaon News : आंबेगाव तालुक्यातील २२ शेतकऱ्यांना राज्य शेळी महामंडळातून पशुधन वाटप; जनआंदोलनामुळे प्रक्रिया गतिमान!.पूना हॉस्पिटलसमोर राहत्या घरात सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास तरुणाचा मृतदेह आढळल्याची माहिती पोलिस नियंत्रण कक्षात मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात पाठवला आहे. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..Viral Video: 'अरे भाई, तो माझा मित्र आहे...', रांचीमध्ये पोहचताच रोहित शर्माची सुरक्षारक्षकासोबत 'बिहारी स्टाईल' मस्करी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.