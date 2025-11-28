पुणे

MPSC: पुण्यात एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या बुलडाण्याच्या तरुणाने जीवन संपवलं; प्राथमिक कारण आलं समोर

Pune Latest News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका २६ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २८) घडली. सागर सुभाष पवार (वय २६, रा. सदाशिव पेठ) असे त्या तरुणाचे नाव आहे.

