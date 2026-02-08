MPSC: ‘एमपीएससी’चा कासवगतीने कारभार; सहा महिने उलटूनही सहाय्यक नगररचनाकारपदाचा निकाल गुलदस्तात

पुणे : पारदर्शक आणि गतिमान प्रक्रियेचा दावा करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा (एमपीएससी) भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. सहाय्यक नगररचनाकार (गट ब, श्रेणी १) या राजपत्रित पदाच्या चाळणी परीक्षेला तब्बल सहा महिने उलटून गेले आहेत, तरीही आयोगाला पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास मुहूर्त सापडला नाही..अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध होऊनही सहा महिने लोटले, तरी निकाल लागत नसल्याने आयोगाच्या या उदासीनतेचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. यासंदर्भात आयोगाशी संपर्क साधला असता, आयोगाने प्रतिसाद दिला नाही..आयोगाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी सहाय्यक नगररचनाकार गट-ब, श्रेणी-१ पदाच्या १४८ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर २८ जून २०२५ रोजी या पदासाठी चाळणी परीक्षा पार पडली. ९ जुलैला पहिली, तर १४ ऑगस्टला अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ही प्रक्रिया ठप्प झाली. उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर साधारणतः काही आठवड्यांत निकाल अपेक्षित असतो, मात्र या प्रकरणात परीक्षेला सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही निकाल किंवा पुढील टप्प्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसल्याने उमेदवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..MPSC Geologist Result 2025 : एमपीएससी कनिष्ठ भूवैज्ञानिक निकाल तीन वर्षांपासून प्रलंबित; उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर.दरम्यान, ‘यूपीएससीच्या धर्तीवर काटेकोर नियोजन’ असा दावा करणाऱ्या आयोगाने पात्र उमेदवारांची यादी, मुलाखतींचा कार्यक्रम आणि पुढील प्रक्रिया तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे..दोन वर्षाने जाहिरात प्रसिद्धआयोगातर्फे सहाय्यक नगररचनाकार (गट ब, श्रेणी–१) पदासाठी शेवटची जाहिरात सन २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजेच २०२४ मध्ये या पदाची पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध झाली. जाहिरात प्रसिद्ध करणे असो किंवा निकाल वेळेवर जाहीर करणे, या मूलभूत बाबींसाठीही विद्यार्थ्यांना निवेदने देणे आणि आंदोलने करावी लागत आहेत. त्यामुळे आम्ही अभ्यास करायचा की आंदोलने आणि निवेदने करायची, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...जाहिरात आल्यापासून आम्ही मोठ्या आशेने तयारी केली. २८ जूनला परीक्षा झाली आणि ऑगस्टमध्ये उत्तरतालिकाही आली, पण त्यानंतर आयोगाने जणू झोपेचे सोंग घेतले आहे. उत्तरतालिका प्रसिद्ध होऊन सात महिने उलटले, तरी निकालाचा पत्ता नाही. आयोगाच्या या कासवगती कारभारामुळे आमच्यासारख्या सामान्य घरातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे.- एक विद्यार्थीसहाय्यक नगररचनाकार हे राजपत्रित पद असल्याने या परीक्षेसाठी आम्ही जिवाचे रान केले. निकाल वेळेवर लागेल, या अपेक्षेने आम्ही मुलाखतीची तयारी सुरू ठेवली होती, पण आता दोनशेपेक्षा जास्त दिवस झाले, तरी पात्र उमेदवारांची यादी लागली नाही. आयोगाच्या या अनिश्चिततेमुळे प्रचंड मानसिक तणाव येतोय. पुढे काय होणार, हेच स्पष्ट नसल्याने आम्ही सध्या द्विधा मनःस्थितीत आहोत.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.