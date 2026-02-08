पुणे

MPSC: ‘एमपीएससी’चा कासवगतीने कारभार; सहा महिने उलटूनही सहाय्यक नगररचनाकारपदाचा निकाल गुलदस्तात

MPSC Result: एमपीएससी सहाय्यक नगररचनाकार चाळणी परीक्षेचा निकाल सहा महिने रखडल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या आयोगाच्या उदासीन कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पारदर्शक आणि गतिमान प्रक्रियेचा दावा करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’चा (एमपीएससी) भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. सहाय्यक नगररचनाकार (गट ब, श्रेणी १) या राजपत्रित पदाच्या चाळणी परीक्षेला तब्बल सहा महिने उलटून गेले आहेत, तरीही आयोगाला पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास मुहूर्त सापडला नाही.

