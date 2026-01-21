Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया..

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राजपत्रित संयुक्त सेवा पूर्वपरीक्षा २०२५’मधील पदसंख्येत मोठी वाढ करण्यात आली. आयोगाने २१६ नवीन पदांचा समावेश केल्याने आता ही भरती प्रक्रिया एकूण ६०१ पदांसाठी राबवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...आयोगातर्फे ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राजपत्रित संयुक्त सेवा पूर्वपरीक्षा २०२५’ परीक्षेसाठी १८ मार्च २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या मूळ जाहिरातीमध्ये ३८५ पदांचा समावेश होता. यामध्ये राज्यसेवा (१२७ पदे), वनसेवा (१४४ पदे) आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (११४ पदे) अशा तीन संवर्गाचा समावेश होता. मात्र, राज्य सरकारतर्फे आयोगाला विविध संवर्गातील २१६ पदांसाठी सुधारित मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे. यासंदर्भात आयोगाने शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. .त्यानुसार राज्यसेवेत २३, स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये १८२ आणि विद्युत अभियांत्रिकी संवर्गातील ११ नवीन पदांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे आता एकूण पदसंख्या ३८५ वरून ६०१ वर पोहोचली असल्याने विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले. आयोगाच्या शुद्धिपत्रकानुसार, राज्यसेवा संवर्गामध्ये २३ पदांची वाढ केली आहे. त्यामुळे या संवर्गातील पदसंख्या १२७ वरून १५० झाली आहे. यात प्रामुख्याने पोलिस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) किंवा सहाय्यक पोलिस आयुक्त पदाच्या ४ जागा, ‘अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क’ ३ पदे, ‘कौशल्य विकास व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब)’ ५ पदे आणि ‘उपसंचालक’ किंवा ‘प्रकल्प अधिकारी’ (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) किंवा ‘उपायुक्त’ पदाच्या ११ जागांचा समावेश करण्यात आला..याशिवाय सर्वात मोठी वाढ स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा संवर्गात झाली. या विभागात ‘सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२’ (स्थापत्य) पदाच्या तब्बल १८२ जागा नव्याने समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे या संवर्गातील एकूण जागा आता २९६ झाल्या आहेत. यापूर्वी जाहिरातीत नसलेल्या ‘महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा’ संवर्गाचाही समावेश यात केला आहे. यात ‘सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत), गट-ब’ पदाच्या ११ जागा भरल्या जाणार आहेत. वनसेवा संवर्गातील १४४ पदांमध्ये मात्र कोणताही बदल करण्यात आला नाही..संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ होणे ही आमच्यासारख्या अनेक वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बाब आहे. विशेषतः स्थापत्य आणि विद्युत अभियांत्रिकी सेवांचा समावेश झाल्यामुळे तांत्रिक पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे. यामुळे परीक्षेबाबतची अनिश्चितता कमी होऊन तयारी अधिक आत्मविश्वासाने करता येईल.- एक विद्यार्थी.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.मूळ जाहिरातीत पदसंख्या कमी असल्याने स्पर्धा अधिक तीव्र होईल, अशी भीती होती. मात्र आता २१६ पदांची वाढ झाल्यामुळे अनेक उमेदवारांना संधी मिळणार आहे. विद्युत अभियांत्रिकीसारख्या नवीन संवर्गाचा समावेश झाल्यामुळे त्या शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठीही प्रशासनात जाण्याचे दार उघडले आहे. आयोगाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.