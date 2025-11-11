पुणे

MPSC: हजारो उमेदवारांचा तीन वर्षांचा संघर्ष वाया; लिपिक टंकलेखक भरतीची प्रतीक्षा यादी न लावल्याने उमेदवारांचा संताप

Students Question MPSC’s Decision to Skip Waiting List: लिपिक-टंकलेखक भरतीची प्रतीक्षा यादी न लागल्याने हजारो उमेदवारांचा तीन वर्षांचा संघर्ष वाया; एमपीएससीविरोधात संताप. विद्यार्थ्यांनी न्याय्य मागणीसाठी सरकार आणि आयोगाकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
MPSC

MPSC

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या ‘लिपिक-टंकलेखक (गट-क) २०२३’ भरती प्रक्रियेला जवळपास तीन महिने उलटून गेले असले तरी हजारो पात्र उमेदवार अजूनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

Loading content, please wait...
education
student
Recruitment
job
mpsc
RTI

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com