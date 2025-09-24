MPSC Exam Fraud : परीक्षेत गैरप्रकार करणारे ९० जण काळ्या यादीत; ‘एमपीएससी’कडून सर्वांत मोठी कारवाई

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयोगाने आतापर्यंतची सर्वात कठोर भूमिका घेतली आहे. परीक्षांमध्ये गैरवर्तन केल्याबद्दल राज्यातील तब्बल ९० उमेदवारांना आयोगाने कायमस्वरूपी परीक्षा देण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. या उमेदवारांची काळी यादी आयोगाने अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली असून, या निर्णयामुळे गैरप्रकार करणाऱ्यांचे शासकीय नोकरी मिळविण्याचे स्वप्न कायमचे संपुष्टात आले आहे. .‘काळी यादी’मध्ये २०११ ते २०२५ या कालावधीतील विविध परीक्षांमधील उमेदवारांचा समावेश आहे. ९० उमेदवारांपैकी तीन उमेदवारांना पाच वर्षांसाठी, दोन उमेदवारांना तीन वर्षांसाठी, तर एका उमेदवाराला एका वर्षासाठी परीक्षा देण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे. या कालावधीनंतर ते पुन्हा परीक्षा देऊ शकतील. ‘एमपीएससी‘तर्फे दरवर्षी राज्य सरकारच्या विविध विभागांसाठी परीक्षांचे आयोजन करण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या परीक्षांमध्ये गैरप्रकाराचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. आयोगाच्या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत आहे. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक असल्याचे या वेळी विद्यार्थ्यांनी सांगितले..या परीक्षांमधील उमेदवारांचा समावेश‘काळी यादी’तील उमेदवारांवर परीक्षांमध्ये गैरवर्तन करणे, सदोष कागदपत्रे सादर करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर करणे यांसारख्या विविध कारणांसाठी कारवाई केली आहे. यात सर्वाधिक २० उमेदवार हे २०१६ मध्ये झालेल्या कर सहाय्यक परीक्षेतील आहेत. याव्यतिरिक्त पोलिस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, लिपिक-टंकलेखक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक अशा महत्त्वाच्या परीक्षांमधील उमेदवारांचाही या यादीत समावेश आहे..आयोगाचा हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. आम्ही वर्षानुवर्षे अभ्यास करतो, पण काही गैरप्रवृत्तींमुळे योग्य उमेदवारांना संधी मिळत नाही. या कठोर कारवाईमुळे गैरप्रकार करण्याची हिंमत कुणी करणार नाही आणि परीक्षांमध्ये पारदर्शकता येईल. ही कारवाई आवश्यक होती. मात्र, केवळ उमेदवारांवरच नाही, तर गैरप्रकारांमध्ये सामील असणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवरील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी.- पीयूष म्हस्के, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार.हल्ली अनेक परीक्षांमध्ये गैरप्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे अशा उमेदवारांना कायमस्वरूपी बंदी घालणे गरजेचे आहे. यामुळे इतरांनाही धडा मिळेल. आयोगाचे हे पाऊल निश्चितच सकारात्मक आहे.- मोईन शेख, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार.परीक्षांमधील गैरप्रकार हे प्रामाणिक उमेदवारांच्या मेहनतीवर केलेला मोठा अन्याय आहे. आयोगाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यामुळे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मकता वाढेल. भविष्यात स्पर्धा अधिक न्यायपूर्ण व पारदर्शक होईल. मात्र, आयोगाने पारदर्शक तपासणी करून निर्दोष विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.- प्रवीण चव्हाण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.