MPSC Exam Inquiry: एमपीएससीच्या नऊ परीक्षांची चौकशी; राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ यादीतून वगळल्याने विद्यार्थ्यांचा सवाल

-प्रज्वल रामटेके पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारातील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाच्या कामकाजाला अखेर गती मिळाली आहे. आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंडे यांनी नऊ परीक्षांच्या चौकशीसाठी पुरावे सादर करण्याचे परिपत्रक नुकतेच जारी केले आहे. मात्र, या नऊ परीक्षांच्या यादीत ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५’ चा समावेश करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, या परीक्षेच्या निकालातील गुणांच्या मूल्यमापनाबाबत विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यामुळे इतर परीक्षांची चौकशी होत असताना ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५’ला चौकशीच्या कक्षेबाहेर का ठेवण्यात आले, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका फुटल्याची प्रकरणे तसेच आयोगाच्या कामकाजावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचा चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या धर्तीवर आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये चौकशीसाठी नऊ परीक्षांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या परीक्षांशी संबंधित व्यक्तींना १६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रासह आपली निवेदने आणि उपलब्ध पुरावे सादर करता येणार आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५’ चा उल्लेख करण्यात आला नाही..याविषयी विद्यार्थ्यांनी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या निकालात गुणांच्या मूल्यमापनात मोठी तफावत उघड झाली आहे. एकाच उमेदवाराला निबंधात अनपेक्षितरीत्या खूप जास्त किंवा अत्यंत कमी गुण, तर सामान्य अध्ययनाच्या काही पेपरमध्ये अतिशय कमी आणि काहींमध्ये शंभरहून अधिक गुण मिळाल्याचे समोर आले आहे. परिणामी उत्तरपत्रिकांची तपासणी, गुणांकनाची पद्धत आणि मूल्यमापनातील एकसमानतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून राज्यातील सर्वोच्च प्रशासकीय पदांसाठी होणाऱ्या या महत्त्वाच्या परीक्षेला चौकशीतून वगळणे संभ्रम वाढवणारे आहे. त्यामुळे आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेचाही चौकशीच्या कक्षेत समावेश करून आपली भूमिका तत्काळ स्पष्ट करावी.’’ या संदर्भात चौकशी आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..नऊ परीक्षांची होणार चौकशी१. औषध निरीक्षक परीक्षा, गट-ब, २०२५२. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५३. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५४. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५५. महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५६. महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४७. अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३८. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५९. महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५.‘‘एमपीएससीच्या नऊ परीक्षांची चौकशी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ चा त्यात समावेश नसणे आश्चर्यकारक आहे. राज्यसेवा ही राज्यातील महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांसाठी घेतली जाणारी परीक्षा आहे. या परीक्षेच्या निकालाबाबतही विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे राज्यसेवा परीक्षेला चौकशीतून वगळण्यामागचे नेमके कारण आयोगाने स्पष्ट करावे.’’- जुनेद शेख, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.‘‘गेल्या काही काळापासून एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत चौकशी आयोगाकडून सर्व शंकांचे निरसन होणे अपेक्षित आहे. नऊ परीक्षांची चौकशी होत असताना राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ चा समावेश नसेल, तर विद्यार्थ्यांच्या मनातील प्रश्न अनुत्तरितच राहतील. त्यामुळे या परीक्षेचाही चौकशीत समावेश करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी भूमिका आयोगाने घ्यावी.’’- मल्हार देशमुख, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...‘‘राज्यातील सर्वोच्च प्रशासकीय पदांसाठी होणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेलाच चौकशीतून वगळणे हा मोठा विरोधाभास आहे. जर गट-ब आणि गट-क सारख्या परीक्षांची चौकशी होऊ शकते, तर राज्यसेवा परीक्षेला यातून का वगळले जात आहे. याद्वारे कोणाला आणि का वाचवले जात आहे? आयोगाच्या या संदिग्ध भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील संभ्रम आणि व्यवस्थेवरील अविश्वास अधिकच वाढला आहे.’’- ज्ञानेश्वर देशपांडे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.