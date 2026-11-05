Pune News: एमपीएससी परीक्षा सुधारणांच्या नावाखाली मलमपट्टी? अंतरिम अहवालात जुन्याच शिफारशी; विद्यार्थ्यांची नाराजी

-प्रज्वल रामटेकेपुणे : राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून ठोस आणि धोरणात्मक सुधारणांच्या शिफारसींची अपेक्षा होती. मात्र, समितीने समूळ उपाययोजना सुचवण्याऐवजी केवळ मलमपट्टी करण्यावर भर दिला आहे. समितीने सादर केलेल्या अंतरिम (प्राथमिक) अहवालात केवळ जुन्याच मागण्यांचा समावेश असल्याने समितीकडे आशेने पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निराशा झाली आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...‘‘तब्बल दोन महिने चाललेले राज्यव्यापी दौरे आणि चर्चेच्या गुऱ्हाळानंतर समितीकडून परीक्षा पद्धतीतील त्रुटींवर ठोस उपाय सुचवले जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र समितीने प्रशासकीय सुधारणांऐवजी केवळ वयोमर्यादा आणि पदसंख्या वाढीवरच भर दिला आहे’’, अशा शब्दांत विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आता समितीच्या ‘अंतिम’ अहवालात तरी व्यापक सुधारणा पाहायला मिळतील का, याकडे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.राज्यातील स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. चार सप्टेंबर २०२६ रोजी स्थापन झालेल्या या समितीने राज्यभर दौरे केले. विद्यार्थी संघटना, शिक्षक, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक आणि पालकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. या प्रक्रियेनंतर पाच नोव्हेंबरला समितीने अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मात्र, यातील शिफारशी पाहता परीक्षा व्यवस्थेतील मूळ समस्यांवर अपेक्षित भाष्य झाले नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात समितीच्या अध्यक्षांशी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘वयोमर्यादेत वाढ आणि जागा वाढवणे या मागण्या आंदोलनादरम्यान प्रखरपणे मांडल्या गेल्या होत्या. अंतरिम अहवालात याच दोन शिफारशी (वयोमर्यादेत एक वर्षाची वाढ आणि गट ‘क’ च्या जागा १५ ते १६ हजार करणे) केल्या आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी दूर करणे, पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदे करणे यावर यात कोणतीही नवी धोरणात्मक शिफारस नाही. परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही आणि पोलिस बंदोबस्त या उपाययोजना यापूर्वीही होत्याच, त्यात नवीन काय? जुनेच उपाय नव्याने भासवून समितीने निराशा केली आहे. मात्र, अंतिम अहवालात तरी व्यापक बदल आणि धोरणात्मक निर्णय पाहायला मिळतील अशी अपेक्षा आहे.’’.गट ‘क’ परीक्षेवर पुन्हा लांबणीची टांगती तलवार?‘‘आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ च्या नियोजनामुळे विद्यार्थ्यांचा संभ्रम वाढला आहे. २५ जूनला जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही परीक्षा २७ सप्टेंबरला होणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलून २५ ऑक्टोबर आणि त्यानंतर तीन जानेवारी २०२७ रोजी नियोजित करण्यात आली. आता वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत दिल्याने नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांसाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यातच गट-कमधील अनेक तांत्रिक पदांचे अभ्यासक्रम अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत तीन जानेवारीला परीक्षा कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आयोगाने परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि प्रलंबित अभ्यासक्रम तातडीने जाहीर करावेत,’’ असे मत स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी व्यक्त केले..‘‘परीक्षा वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव्ह) करण्यासंदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा आश्वासने दिली होती. मात्र, या अंतरिम अहवालात परीक्षा वस्तुनिष्ठ करण्याबाबत कोणतीही सकारात्मक चर्चा केलेली नाही. या बाबतीत समितीची भूमिका नकारात्मक दिसत असून, मूळ समस्यांवर सध्या तरी मलमपट्टी सुरू आहे. अंतिम अहवालात तरी याचा विचार व्हावा.’’- मल्हार देशमुख, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...‘‘हा अहवाल अंतरिम असला तरी, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळणे आणि दोषींवर कारवाई करणे यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज होती. दोन महिन्यांच्या अभ्यासानंतर आलेल्या या ड्राफ्टमधून मूलभूत प्रश्नांवर उत्तर मिळालेले नाही. आता अंतिम अहवालात आमच्या मागण्यांना न्याय मिळतो की केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.’’- ज्ञानेश्वर देशपांडे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.