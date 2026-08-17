पुणे

MPSC Exam : जिद्द अन् परिश्रमातून यश; कंद यांची राज्य कर निरीक्षकपदी निवड

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत लोणीकंद येथील विवेक दत्तात्रेय कंद यांनी राज्यात ८९ वा क्रमांक पटकावत राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) पदावर झेप घेतली.
Vivek Kand

Vivek Kand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केसनंद - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत लोणीकंद येथील विवेक दत्तात्रेय कंद यांनी राज्यात ८९ वा क्रमांक पटकावत राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) पदावर झेप घेतली आहे. कोणत्याही खासगी क्लासशिवाय स्वअभ्यासाच्या जोरावर त्यांनी हे यश संपादन केले.

Loading content, please wait...
MPSC Exam
motivational story
Determination
Marathi News Esakal
www.esakal.com