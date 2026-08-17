MPSC Exam : जिद्द अन् परिश्रमातून यश; कंद यांची राज्य कर निरीक्षकपदी निवड

केसनंद - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेत लोणीकंद येथील विवेक दत्तात्रेय कंद यांनी राज्यात ८९ वा क्रमांक पटकावत राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) पदावर झेप घेतली आहे. कोणत्याही खासगी क्लासशिवाय स्वअभ्यासाच्या जोरावर त्यांनी हे यश संपादन केले..विवेक यांचे प्राथमिक शिक्षण लोणीकंद, तर माध्यमिक शिक्षण वाघोली येथे झाले. मॉडर्न कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर २०२३ पासून त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. पहिल्या प्रयत्नात अपयश आल्यानंतरही खचून न जाता, दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत यश मिळवले. १४ ऑगस्ट जाहीर झालेल्या निकालात त्यांची निवड निश्चित झाली..विशेष म्हणजे, विवेक यांनी पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदाची मुख्य परीक्षाही उत्तीर्ण केली असून ते शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरले आहेत. भविष्यात वर्ग-१ अधिकारी होण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे..वडिलांना यश समर्पितविवेक यांच्या या यशाला भावनिक किनार आहे. निकालाच्या काही काळ आधीच त्यांचे वडील दत्तात्रेय कंद यांचे निधन झाले. प्रतिकूल परिस्थितीत वडिलांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच हे यश मिळाल्याचे सांगत, विवेक यांनी आपले यश वडिलांना समर्पित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.