MPSC paper leak fallout: एमपीएससीच्या पेपरफुटी निर्णयाने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांची स्वप्ने चिरडली

प्रज्वल रामटेके पुणे : आईने अभ्यासाला लॅपटॉप घेण्यासाठी गोठ्यातील शेळ्या विकल्या... कुणी मुलाखतीच्या तोंडावर आयसीयूत असलेल्या वडिलांच्या निधनाचे दुःख पचवून पुस्तकात डोके खुपसले... तर कुणी डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी स्वतःच्या तारुण्याचा बळी दिला. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गुणवत्ता यादीत नाव झळकले आणि विद्यार्थ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. अधिकारी झाल्यानंतरचे सुखाचे दिवस जवळ येऊन ठेपले होते. मात्र ‘एमपीएससी’च्या एका अधिसूचनेने ही सारी स्वप्ने उध्वस्त झाली. कारण ‘पेपरफुटी’चा ठपका ठेवत संपूर्ण परीक्षाच रद्द करण्यात आली..रात्रंदिवस एक करून गुणवत्ता यादीत झळकलेल्या शेकडो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा या एका निर्णयाने अक्षरशः चुराडा झाला आहे. ‘दोषींवर कठोर कारवाई करा, पण गुन्हेगारांची शिक्षा आम्हाला का?’ असा आर्त टाहो या विद्यार्थ्यांनी फोडला आहे..‘अन्न व औषध प्रशासन’ (एफडीए) विभागातील औषध निरीक्षक गट ‘ब’ च्या १५४ पदांसाठी २२ मार्च २०२६ ला चाळणी परीक्षा झाली. १२ जूनला निकाल लागला आणि जुलैमध्ये ४८८ विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती पार पडल्या. २२ जुलैला तात्पुरती गुणवत्ता यादीही प्रसिद्ध झाली. मात्र, पेपरफुटीचा आरोप झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने २५ ऑगस्टला ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली. विशेष म्हणजे, नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी राज्यात गट ‘अ’ आणि ‘ब’ ची तब्बल २५९ पदे (३२ टक्के) रिक्त असल्याची माहिती दिली होती. प्रशासनाला अधिकाऱ्यांची नितांत गरज असताना, गुणवत्ता सिद्ध केलेल्या उमेदवारांना मात्र एका फटक्यात वाऱ्यावर सोडले गेले आहे..या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात उभा राहिलेला अंधार भयावह आणि काळीज पिळवटून टाकणारा आहे. संगमनेरच्या २२ वर्षीय निखिल तांबे याने यश मिळवण्यासाठी १८-१८ तास अभ्यास केला. तो सांगतो, ‘‘माझ्या लॅपटॉपसाठी आईने शेळ्या विकल्या. पेपर कुणी फोडला, गैरप्रकार कुठे झाला, याचा आमच्यासारख्या खोलीत कोंडून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी काय संबंध?’’ अकोल्याचा आदित्य चौधरी या निर्णयाने पार कोलमडून गेला आहे. ‘एमबीए’चे प्लेसमेंट नाकारून त्याने या परीक्षेची तयारी केली. परीक्षेदरम्यानच वडिलांचे निधन झाले. वडिलांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी दुःखातही अभ्यास केलेल्या आदित्यसमोर आता जगू की मरू, असा प्रश्न उभा आहे..सांगलीच्या एका शेतमजुराची मुलगी असलेली पूजा काट्रे हिचे दुःखही वेगळे नाही. शैक्षणिक कर्ज काढून शिक्षण घेतलेल्या पूजाला हे पद मिळवणे तिच्या कुटुंबासाठी जीवदान होते. नंदुरबारच्या अतिदुर्गम भागातील आदिवासी तरुण राकेश पावरा याने ३-४ लाखांचे कर्ज काढून शिक्षण घेतले. कुटुंबाला गरिबीतून बाहेर काढण्याचे त्याचे स्वप्नही आता अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलले गेले आहे. साताऱ्याच्या दुष्काळी पट्ट्यातून आलेली आणि राज्यात ३८ वी आलेली शिवांजली भोसले, राजस्थानमध्ये नोकरी करत अभ्यास करणारा धुळ्याचा गोपाल भिल आणि पुण्यात घरकाम, नोकरी सांभाळून रात्री केवळ तीन तास झोपून अभ्यास करणारी प्रतिमा केंद्रे यांसारख्या शेकडो उमेदवारांची मेहनत या एका निर्णयाने मातीमोल ठरली आहे..दोषींवर कारवाई करा; आमची मेहनत वाचवाकुटुंबाचा त्याग, पोटाला दिलेला चिमटा आणि प्रचंड बौद्धिक कष्टातून हे विद्यार्थी इथपर्यंत पोहोचले होते. ज्यांनी गैरप्रकार केला आहे, त्यांची सखोल सीआयडी चौकशी व्हावी आणि त्यांना कडक शासन व्हावे, हीच या विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे ज्यांनी प्रामाणिकपणे यश मिळवले आहे, त्यांच्या भविष्याशी खेळणे कितपत योग्य आहे? राज्य सरकार आणि एमपीएससीने आमच्या आक्रोशाची दखल घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.