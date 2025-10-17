Education News: एमपीएससी’ अन् ‘नेट’ एकाच दिवशी दोन्ही परीक्षा; चार जानेवारी २०२६ ला आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’द्वारे (एनटीए) घेण्यात येणारी यूजीसी-नेट डिसेंबर २०२५’ परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी असल्याने नेमकी कोणती परीक्षा द्यायची, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे..आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ ३० नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार होती. आयोगाचे वेळापत्रक प्रसिद्ध झाल्यानंतर संघ लोकसेवा आयोगाकडून विविध पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली..या परीक्षादेखील ३० नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याने आयोगास उपकेंद्रे मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता, ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ या सुधारित तारखेस घेण्यात येणार आहे, तर ‘एनटीए’तर्फे नुकतेच यूजीसी-नेट डिसेंबर २०२५’ परीक्षेसंदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार, ही परीक्षा ३१ डिसेंबर ते ७ जानेवारी दरम्यान देशभरातील विविध केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दोन परीक्षा एकाच दिवशी येत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..यूजीसी-नेट’ परीक्षा देऊन ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप (जीआरएफ) मिळविणे किंवा प्राध्यापक होण्यासाठीही विद्यार्थी प्रयत्नशील असतात. त्यातच यूजीसी -नेट’चा पहिला पेपर आणि आयोगाच्या परीक्षेसाठी करावी लागणारी तयारी एकसारखीच असल्याने या दोन्ही परीक्षांची एकदमच तयारी करण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल असतो, परंतु यंदा या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे..यूजीसी-नेट’ परीक्षा देऊन ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप (जीआरएफ) मिळविणे किंवा प्राध्यापक होण्यासाठीही विद्यार्थी प्रयत्नशील असतात. त्यातच यूजीसी -नेट’चा पहिला पेपर आणि आयोगाच्या परीक्षेसाठी करावी लागणारी तयारी एकसारखीच असल्याने या दोन्ही परीक्षांची एकदमच तयारी करण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल असतो, परंतु यंदा या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे..याबाबत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘आयोगाच्या वेळापत्रकात बदल झाल्यानंतर आम्ही ४ जानेवारीला होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ परीक्षेच्या तयारीला लागलो, पण आता अचानक यूजीसी-नेट’ची परीक्षाही याच दिवशी जाहीर झाली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मी ‘गट-क’ सेवेतील नोकरी आणि ‘नेट’द्वारे प्राध्यापक होण्याची संधी, अशा दोन्ही संधीसाठी तयारी करत होतो. मात्र, आता कोणत्यातरी एका परीक्षेला मुकावे लागणार आहे.’.CET 2025 : आता केंद्रांपर्यंत जाणे हीच ‘परीक्षा’, सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांना फटका.‘प्रस्तुत परीक्षेच्या आयोजनाच्या दिवशी अन्य संस्थेची परीक्षा असल्यास उमेदवारास कोणती परीक्षा द्यावयाची आहे; याबाबतचा निर्णय उमेदवाराने स्वतः घेणे आवश्यक राहील,’ असे आयोगाने परिपत्रकात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.