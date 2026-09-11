MPSC Exam: एमपीएससी परीक्षार्थींसाठी मोठी अपडेट; गट-क पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली, आता ३ जानेवारीला होणार परीक्षा

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६’ पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही परीक्षा आता २५ ऑक्टोबर २०२६ ऐवजी तीन जानेवारी २०२७ ला राज्यभरातील सर्व जिल्हा केंद्रांवर घेतली जाणार आहे. याबाबतचे अधिकृत शुद्धीपत्रक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. सरकारच्या विविध विभागांतील गट-क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी ही संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाते..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.यापूर्वी आयोगाने १६ जुलैला प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, ही परीक्षा २५ ऑक्टोबरला होणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आता या तारखेत बदल केला आहे. परीक्षेच्या आयोजनासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा उपकेंद्रांची उपलब्धता, स्थानिक परिस्थिती, वाहतूक व्यवस्था आणि परीक्षार्थींना वेळेत व सुरक्षितपणे केंद्रावर पोहोचता येणे या प्रशासकीय बाबींचा आयोगाने सर्वंकष आढावा घेतला. .यासोबतच, राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६, आगामी सणासुदीचा काळ, इतर भरती संस्थांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक आणि राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन या सर्व बाबींचा विचार करून प्रशासनावरील ताण टाळण्यासाठी तसेच काही जिल्ह्यांच्या प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानंतर आयोगाने हा बदल केला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... प्रवेशपत्राची माहिती संकेतस्थळावर ही परीक्षा तीन जानेवारी २०२७ ला सर्व जिल्हा केंद्रांवर प्रचलित ‘ऑफलाइन’ पद्धतीनेच पार पडेल. परीक्षेचे सुधारित प्रवेशपत्र (हॉलतिकीट), परीक्षेची वेळ आणि परीक्षा केंद्रनिहाय आवश्यक सूचना आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यामुळे सर्व संबंधित परीक्षार्थींनी या बदलाची नोंद घ्यावी आणि अद्ययावत माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळाला नियमितपणे भेट द्यावी, असे आवाहन आयोगाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.