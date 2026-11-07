MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ गट-क पूर्वपरीक्षा लांबणीवर;आता होणार २४ जानेवारीला; पदसंख्येत ११ हजार १० जागांची वाढ

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२६ पुढे ढकलली आहे. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार ३ जानेवारीला होणारी ही परीक्षा आता २४ जानेवारीला घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, या परीक्षेतील पदसंख्येत मोठी वाढ केली असून, यापूर्वीच्या ५ हजार ७०७ पदांमध्ये आणखी ११ हजार १० पदांची भर पडली. त्यामुळे एकूण १६ हजार ७१७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. वाढीव पदांमुळे नव्याने अर्ज स्वीकारणे आणि पात्र उमेदवारांना संवर्गाचे विकल्प देण्यासाठी आयोगाने १३ ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान मुदत दिली..आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ ची जाहिरात २५ जून रोजी प्रसिद्ध केली होती. सुरुवातीला दोन हजार ६१९ पदांसाठी भरती जाहीर केली होती. त्यानंतर अतिरिक्त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त झालेल्या तीन हजार ८८ पदांचा २२ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शुद्धिपत्रकान्वये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे पदसंख्या पाच हजार ७०७ झाली होती. आता राज्य सरकारने भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, सुरक्षितता आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या अंतरिम अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने आयोगाला आणखी ११ हजार १० पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार एकूण पदसंख्या १६ हजार ७१७ झाली आहे..पदसंख्येत झालेली वाढ, नव्याने समाविष्ट झालेल्या संवर्गांसाठी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने उमेदवारांना अतिरिक्त मुदत दिली. यापूर्वी अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी शैक्षणिक अर्हतेनुसार एकापेक्षा अधिक संवर्गांसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांना नव्याने समाविष्ट झालेल्या संवर्गांचे विकल्प सादर करता येतील. त्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही..ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार पूर्वपरीक्षाराज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीच्या अंतरिम अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने आयोगाने परीक्षेच्या पद्धतीबाबतही स्पष्टता केली. सर्व विद्यमान, नव्याने समाविष्ट झालेल्या संवर्गांसाठी एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाईल. यासाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेला अभ्यासक्रम लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे, ही परीक्षा ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन (ओएमआर) पद्धतीने घेण्यात येणार आहे.सामान्य शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय संवर्गांच्या मुख्य परीक्षेसाठी सध्याची परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रम लागू राहील. तर विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या संवर्गांसाठी स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेतली जाईल. त्यांचा अभ्यासक्रम आयोगाकडून प्राधान्याने तयार करण्यात येत असून, लवकरच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.