MPSC : एमपीएससीच्या मुलाखती पुढे ढकलल्या; पात्र उमेदवारांवर मोठा अन्याय

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा २०२५ मुख्य परीक्षेतून मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती अचानक पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर मुलाखतीच्या टप्प्यावर पोहोचलेल्या उमेदवारांना या निर्णयामुळे अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुलाखतींचे सुधारित वेळापत्रक विनाविलंब जाहीर करून निवड प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, अशी मागणी पात्र उमेदवारांनी केली आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे..राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या निकालानुसार ४३८ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले आहेत. या उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर काही उमेदवारांकडून मुख्य परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांच्या फेरतपासणीची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्याने पात्र उमेदवारांनी त्यास विरोध केला आहे..गुणांच्या बेरीजमध्ये किंवा गुण नोंदविण्यात काही त्रुटी असल्याची विशिष्ट तक्रार असल्यास आयोगाच्या नियमांनुसार फेरबेरीज करून त्याची पडताळणी करता येऊ शकते. मात्र, काही तक्रारींच्या आधारे संपूर्ण उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी करून मुलाखतीची प्रक्रिया थांबविल्यास पात्र उमेदवारांच्या पुढील नियुक्ती प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरसकट फेरतपासणीऐवजी ज्या प्रकरणांत गंभीर किंवा टोकाची त्रुटी आढळते, त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘गुणवत्ता यादीत पात्र ठरलेल्या ४३८ उमेदवारांचे गुण अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे पात्र उमेदवारांचे गुण माहीत नसताना केवळ काही अपात्र उमेदवारांच्या गुणांच्या आधारे सरसकट फेरतपासणीचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. आयोगाच्या अधिकृत माहितीच्या आधारे ज्या उमेदवारांच्या गुणांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळतील, त्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात यावी.’दरम्यान, एका शिष्टमंडळाच्या दबावामुळे तसेच सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या विविध दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्याचा आरोपही पात्र उमेदवारांनी केला आहे. सोशल मीडियावरील माहिती किंवा अप्रमाणित दाव्यांच्या आधारे संपूर्ण भरती प्रक्रिया प्रभावित होऊ नये. आयोगाने आपल्या अधिकृत नोंदी आणि नियमांच्या आधारेच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्याराज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या मुलाखतींचे सुधारित वेळापत्रक तातडीने जाहीर करावे.कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मुलाखत प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी.गुणांबाबत तक्रार असल्यास नियमांनुसार फेरबेरीज करावी.सरसकट फेरतपासणीऐवजी गंभीर त्रुटी असलेल्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी.सोशल मीडियावरील माहिती, छायाचित्रे किंवा अप्रमाणित दाव्यांच्या आधारे संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबवू नये.पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती आणि पुढील नियुक्ती प्रक्रियेला अनावश्यक विलंब होऊ देऊ नये.‘मुलाखती पुढे ढकलल्याने मानसिक ताण वाढला’ .‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या निकालात मी मुलाखतीसाठी पात्र ठरलो आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर हा टप्पा गाठला आहे. मुलाखतीची तयारी सुरू असतानाच त्या पुढे ढकलण्यात आल्याने मोठा धक्का बसला आहे. आमची पात्रता गुणवत्ता यादीच्या आधारे ठरली आहे. त्यामुळे पारदर्शक पद्धतीने पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.’- एक पात्र विद्यार्थीनी.‘गुणांबाबत एखाद्या उमेदवाराची ठोस तक्रार असेल तर आयोगाने त्याची पडताळणी करावी. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, काही तक्रारींच्या आधारे सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती पुढे ढकलणे योग्य नाही. अनेक विद्यार्थ्यांचे वय, आर्थिक परिस्थिती आणि पुढील संधी यांचा विचार करून निवड प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे.’- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.