MPSC Geologist Result 2025 : एमपीएससी कनिष्ठ भूवैज्ञानिक निकाल तीन वर्षांपासून प्रलंबित; उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर

प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कनिष्ठ भूवैज्ञानिक भरती प्रक्रियेचा निकाल अद्याप जाहीर न झाल्याने उमेदवारांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. वरिष्ठ व सहाय्यक भूवैज्ञानिक पदांचे निकाल जाहीर झाले. मात्र, सर्वाधिक पदे असलेल्या कनिष्ठ भूवैज्ञानिक संवर्गाचा निकाल अद्याप प्रलंबित ठेवल्याने उमेदवारांनी आयोगाच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. याविषयी आयोगाशी संपर्क साधला असता, ‘‘निकालाचे काम सुरू आहे, लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल,’’ असे सांगण्यात आले..भूवैज्ञानिक पदासाठी २०१३ नंतर थेट २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीने परीक्षेची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये आशा निर्माण केली होती. आयोगाने १९ डिसेंबर २०२२ला वरिष्ठ, सहाय्यक आणि कनिष्ठ भूवैज्ञानिक संवर्गाच्या १५७ पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. यामध्ये वरिष्ठ भूवैज्ञानिक १९, सहाय्यक भूवैज्ञानिक ३६ आणि कनिष्ठ भूवैज्ञानिक १०२ पदांचा समावेश होता. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजे एप्रिल २०२५ मध्ये संयुक्त चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर विभागनिहाय मुलाखतीदेखील झाल्या. कनिष्ठ भूवैज्ञानिक मुलाखती १९ ते २० ऑगस्ट, सहाय्यक भूवैज्ञानिक ९ ते १० सप्टेंबर, तर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक २२ सप्टेंबरला पार पडल्या. यानंतर वरिष्ठ व सहाय्यक भूवैज्ञानिक संवर्गाचे मुलाखत गुण, निवड व शिफारस यादी १६ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाली. मात्र, १०२ पदे असलेल्या कनिष्ठ भूवैज्ञानिक संवर्गाचा निकाल प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर ते म्हणाले की, ‘‘सुरुवातीला आयोगाने सर्व पदांचे निकाल एकत्र जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र वरिष्ठ व सहाय्यक पदांचे निकाल जाहीर झाले आणि कनिष्ठ पदांचे थांबवले गेले. विचारणा केली असता, ‘न्यायालयीन प्रकरणामुळे निकाल थांबला आहे,’ असे कारण आयोगाने दिले.स्थायी भरती रखडली, पण कंत्राटी सुरू ज्या विभागासाठी स्थायी भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे, त्याच विभागाने २५ सप्टेंबरला तातडीची कामे करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याचे परिपत्रक जाहीर केले आहे. तीन वर्षांपासून नियमित भरती रखडलेली असताना, त्या विभागाकडून कंत्राटी नियुक्त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, ही बाब उमेदवारांसाठी अत्यंत निराशाजनक आणि धक्कादायक आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली..Mumbai Crime: आधी मिठी, गाल ओढून चावण्याचा प्रयत्न, नंतर गुप्तांगाला...; ६० वर्षीय नराधमाचे चिमुकल्यासोबत नको ते कृत्य; मुंबईत खळबळ.अभ्यास, परीक्षा, मुलाखत या प्रक्रियेचा प्रत्येक टप्पा पूर्ण केल्यानंतर आम्ही केवळ निकालाच्या प्रतिक्षेत अडकून राहिलो आहोत. खासगी नोकरी सोडून पूर्णवेळ तयारी केली, आर्थिक व मानसिक ताण सहन केला, पण आजही भविष्य दिशाहीन आहे. निकाल लवकर जाहीर करावा, ही आमची विनंती.- एक विद्यार्थी.एकाच भरती प्रक्रियेतील वरिष्ठ आणि सहाय्यक भूवैज्ञानिक पदांचे निकाल जाहीर झाले. मात्र सर्वाधिक पदे असलेल्या कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाचा निकाल अडवला जातो, हे पूर्णपणे समजण्याच्या पलीकडे आहे. तीन वर्षे उलटूनही भरती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, ही प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच मोठी शंका उपस्थित करणारी बाब आहे. उमेदवारांना अनिश्चिततेत ठेवणारा हा विलंब तातडीने संपुष्टात आणला पाहिजे.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.