पुणे

MPSC Exam Update : मुलाखतीपूर्वीच कागदपत्र पडताळणी, ‘एमपीएससी’ भरती प्रक्रिया; अपात्र उमेदवार पहिल्या टप्प्यातच पडणार बाहेर

Government Jobs : MPSC ने भरती प्रक्रियेत मोठा बदल केला असून, आता उमेदवारांना मुलाखतीऐवजी अर्ज सादर करण्यापूर्वीच सर्व कागदपत्रे अपलोड करणे आणि त्यांची पडताळणी करणे अनिवार्य असणार आहे, ज्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांना आळा बसेल.
MPSC Exam Update

MPSC Exam Update

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेद्वारे शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रियेत एक मोठा आणि निर्णायक बदल जाहीर केला आहे. आता उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी मुलाखतीच्या वेळी न करता, अर्ज सादर करण्यापूर्वीच केली जाणार आहे. यामुळे अनेकदा खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या प्रकरणांना आता आळा बसणार आहे. ‘एमपीएससी’ने या संदर्भात नुकतेच परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

Loading content, please wait...
MPSC Exam
mpsc
MPSC results
MPSC Exam Student
MPSC Conference

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com