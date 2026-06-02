MPSC Decision: ‘एमपीएससी’चा निर्णय! दिव्यांग उमेदवारांना लेखनिकासाठी ५ जूनपर्यंत पूर्वपरवानगी बंधनकारक, अतिरिक्त वेळेसाठी नवा नियम

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या 'महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६' मध्ये दिव्यांग उमेदवारांना लेखनिकाची मदत अथवा भरपाई वेळ मिळवण्यासाठी ५ जूनपर्यंत पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. केवळ ऑनलाइन मुख्य अर्जात या सवलतीचा दावा करणे पुरेसे नसून, आयोगाची स्वतंत्र लेखी परवानगी असल्याशिवाय परीक्षा केंद्रावर ही सवलत दिली जाणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाने सोमवारी (ता. १) परिपत्रक प्रसिद्ध केले. लेखनिकाची मदत किंवा भरपाई वेळेची आवश्यकता असलेल्या उमेदवारांनी विनंती अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह pre-examination@mpsc.gov.in या ई-मेल आयडीवर ५ जूनपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे..आयोगाच्या परिपत्रकानुसार, दिव्यांग उमेदवाराने परीक्षेसाठी सोबत आणलेल्या लेखनिकाची कमाल शैक्षणिक अर्हता केवळ १२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांना प्रपत्र १ किंवा प्रपत्र २, लक्षणीय दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र आणि नमुना क्रमांक ११ ही कागदपत्रे ई-मेलद्वारे सादर करावी लागतील..मात्र, अंधत्व, दोन्ही हात बाधित असलेले किंवा दोन्ही हात नसलेले शारीरिक दिव्यांगत्व आणि मेंदूचा पक्षाघात असलेल्या उमेदवारांना नमुना क्रमांक ११ सादर करण्यापासून सूट दिली आहे..संकेतस्थळावर अर्ज उपलब्धउमेदवारांसाठी आवश्यक असणारे विहित प्रपत्र १, प्रपत्र २ आणि नमुना क्रमांक ११ आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mpsc.gov.in उपलब्ध करून दिले आहेत. या प्रक्रियेसंदर्भात काही शंका असल्यास, आयोगाच्या ०२२-६९३८५९८३ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.