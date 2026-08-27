पुणे

ऋतुजाला ७८ प्रश्नांचा फायदा

ऋतुजाला ७८ प्रश्नांचा फायदा
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ऋतुजाला ७८ प्रश्नांचा फायदा
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरण; आरोपींनी दिली होती २९४ प्रश्नांची यादी
मुंबई, ता. २७ ः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने औषध निरीक्षकपदाच्या परीक्षेसाठी तज्ज्ञांकडून तयार करून घेतलेल्या संचातील २९४ प्रश्न आरोपी अधिकाऱ्यांनी चोरले आणि ते आर्थिक फायद्यासाठी परीक्षार्थींना पुरवल्याचा संशय गुन्हे शाखेला आहे. आरोपी अमृत पाटीलची मुलगी ऋतुजाने एका मैत्रिणीसोबत परीक्षेच्या काळात व्हॉट्सॲपद्वारे साधलेला संवाद गुन्हे शाखेच्या हाती लागला आहे. त्यानुसार तिला परीक्षेआधी तंतोतंत किंवा नेमकी प्रश्नपत्रिका प्राप्त झाली नाही; मात्र कौटिल्य अकादमीचा संचालक प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून मिळालेल्या प्रश्नांपैकी ७८ प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत आल्याचे तिने मैत्रिणीला सांगितले.
दरम्यान, प्रवीण पाटील वडिलांकडे पैशांची मागणी करीत आहेत; मात्र इतकी रक्कम कुठून उभी करावी, या विचाराने तिचे वडील चिंताग्रस्त असल्याचेही तिने मैत्रिणीला सांगितले होते, असे तपासात पुढे आले. मिळालेल्या माहितीनुसार ऋतुजाच्या वडिलांनी एकूण १२ लाख रुपये प्रवीण पाटीलला दिल्याची माहिती आरोपींच्या प्राथमिक चौकशीतून पुढे येत आहे. याशिवाय अमृत पाटील आणि प्रवीण पाटील यांच्यातील दुवा असलेल्या मयूर ठाकरे नावाच्या व्यक्तीचे नाव ऋतुजाच्या व्हॉट्सॲप संवादातून पुढे आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मोबाईलची तपासणी
मयूर ठाकरेसह अन्य संशयितांचा शोध सुरू असून आरोपींनी हे प्रश्न कोणाकोणाला पुरवले, हे शोधून काढण्याचा प्रयत्न गुन्हे शाखा करीत आहे. त्यासाठी आरोपींच्या मोबाईलची कसून तपासणी सुरू आहे. आरोपी प्रवीण पाटीलसह दोघांनी अलीकडेच विकत घेतलेले नवे फोन गुन्हे शाखेला दिले आहेत. परीक्षा काळात ते वापरत असलेले फोन बिघडल्याने नवे घेतल्याचा दावा त्यांनी केल्याचे समजते.

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