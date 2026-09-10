MPSC paper leak confession : व्यवस्था कुठेतरी भ्रष्ट आहे, हे आम्हीही मान्य करतो ; आमदार विक्रम पाचपुते यांची स्पष्टोक्ती

प्रज्वल रामटेके पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेचा एक पेपर फुटल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात इतरही पेपर फुटले असण्याची रास्त शंका निर्माण झाली आहे. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नकारात्मकता वाढत आहे. ‘ही व्यवस्था कुठेतरी भ्रष्ट आहे’, हे आता सिद्ध होत असून, सरकारचा एक घटक म्हणून आम्हीही ते मान्य करतो, अशी स्पष्ट कबुली आमदार विक्रम पाचपुते यांनी मंगळवारी पुण्यात दिली..पुणे श्रमिक पत्रकार भवन येथे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर आमदार पाचपुते यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी एमपीएससीची भरती प्रक्रिया, उमेदवारांच्या समस्या आणि राज्य सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांवर सविस्तर भाष्य केले..पाचपुते म्हणाले, ‘‘सद्यस्थितीत आयोग, सरकार आणि विद्यार्थी यांच्यात संवादाचा मोठा अभाव आहे. सरकारचा एक प्रतिनिधी म्हणून मी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहे. जेव्हा संवादाची दारे उघडत असतात, तेव्हा ती तोडण्याची गरज नसते. प्रशासकीय पातळीवरील विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न आम्ही कोणताही गाजावाजा न करता मार्गी लावले आहेत. आता विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपल्या समस्या मांडाव्यात.’’.‘व्ही. राधा’ समितीसमोर सूचना मांडाव्यातभरती प्रक्रियेतील आणि परीक्षांमधील त्रुटी कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या समितीसमोर आपल्या समस्या आणि सुधारणेच्या सूचना नोंदवल्या पाहिजेत. स्पर्धा परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या काही समस्या अत्यंत गंभीर आहेत, हे सरकारही नाकारत नाही. गैरप्रकारांबाबत कोणाकडे काही पुरावे असल्यास ते उपलब्ध करून द्यावेत. सरकार ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. सुधारणा करण्याची सरकारचीही मानसिकता असून, आता ‘कडू गोळी’ घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या नकारात्मक वातावरणातून बाहेर पडून सकारात्मक राहिले पाहिजे, असे पाचपुते यांनी स्पष्ट केले..रोहित पवार यांनी पुरावे यंत्रणेला द्यावेतआमदार रोहित पवार यांच्यावर निशाणा साधताना पाचपुते म्हणाले की, ‘आमच्याकडे पुरावे आहेत’ असे सांगून केवळ आरोप करत बसण्यापेक्षा पवार यांनी ते पुरावे तपास यंत्रणांना द्यावेत. त्यानुसार पुढील तपास करता येईल. मात्र, स्पर्धा परीक्षार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी वेळप्रसंगी रोहित पवार यांच्यासोबत येण्यासही आपली तयारी असल्याचे पाचपुते यांनी यावेळी सांगितले..राजीनामा द्यायचा की नाही, हा अध्यक्षांचा अधिकारएमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत बोलताना पाचपुते म्हणाले की, एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची राज्यघटनेनुसार एक निश्चित प्रक्रिया आहे. राजीनामा द्यायचा की नाही, हा सर्वस्वी अध्यक्षांचा नैतिक अधिकार आहे. त्यांच्यावर अशा प्रकारे दबाव टाकता येणार नाही..आयोगाचे निर्णय आधीच बाहेर कसे येतात? विद्यार्थ्यांचा संतप्त सवालतत्पूर्वी, आमदार पाचपुते यांच्याशी झालेल्या संवादात स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी आयोगाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. परीक्षांचे कोलमडलेले वेळापत्रक आणि परीक्षांना होणारा विलंब यावर विद्यार्थ्यांनी रोष व्यक्त केला. ‘‘एमपीएससीबाबतचे प्रश्न केवळ आम्हीच उपस्थित करायचे का आणि गैरप्रकारांचे पुरावेही आम्हीच शोधून द्यायचे का? एमपीएससी स्वायत्त संस्था म्हणून पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. आयोगाच्या निर्णयांची माहिती अधिकृतरीत्या जाहीर होण्यापूर्वीच समाजमाध्यमांत कशी काय पसरते?’’ असे संतप्त प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले. विद्यार्थी आणि आयोग यांच्यात संवादाचा अभाव आहे, जर आयोगानेच विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद निर्माण केला, तर राजकीय नेत्यांना विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत फिरण्याची वेळच येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका विद्यार्थ्यांनी यावेळी मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.