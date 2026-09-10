पुणे

MPSC paper leak confession : व्यवस्था कुठेतरी भ्रष्ट आहे, हे आम्हीही मान्य करतो ; आमदार विक्रम पाचपुते यांची स्पष्टोक्ती

एमपीएससी पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेल्या नकारात्मकतेच्या पार्श्वभूमीवर ‘व्यवस्था भ्रष्ट आहे’ अशी कबुली; सरकारकडून सुधारणा, संवाद आणि समितीमार्फत उपाययोजनांची आश्वासने
“System has flaws,” admits MLA Vikram Pachpute amid MPSC row.

“System has flaws,” admits MLA Vikram Pachpute amid MPSC row.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेचा एक पेपर फुटल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात इतरही पेपर फुटले असण्याची रास्त शंका निर्माण झाली आहे. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नकारात्मकता वाढत आहे. ‘ही व्यवस्था कुठेतरी भ्रष्ट आहे’, हे आता सिद्ध होत असून, सरकारचा एक घटक म्हणून आम्हीही ते मान्य करतो, अशी स्पष्ट कबुली आमदार विक्रम पाचपुते यांनी मंगळवारी पुण्यात दिली.

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