पुणे

MPSC Paper Leak News: औषध निरीक्षक भरती परीक्षेवर पेपरफुटीचा आरोप, एमपीएससीचा इन्कार; अफवांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम

औषध निरीक्षक भरतीत पेपरफुटीच्या अफवांनी विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम; एमपीएससीकडून आरोप फेटाळत अफवा पसरविणाऱ्यांवर पोलिसांत तक्रारीची तयारी
MPSC Drug Inspector exam paper leak rumours denied by Maharashtra Public Service Commission

MPSC Drug Inspector exam paper leak rumours denied by Maharashtra Public Service Commission

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) वतीने घेण्यात आलेल्या ‘औषध निरीक्षक’ (गट ब) पदाच्या भरती परीक्षेत पेपरफुटी आणि मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर यासंदर्भातील दावे वेगाने व्हायरल होत असून, एमपीएससी आणि अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) याप्रकरणी अधिकृत तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, ‘एमपीएससी’ने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसेच, आयोगाची बदनामी करणाऱ्या आणि अफवा पसरविणाऱ्यांवर पोलिसांत रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा कडक इशाराही दिला आहे.

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