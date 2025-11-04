MPSC Result: सर्व टप्पे पार करूनही यादीतून वगळले; ‘राज्यसेवा परीक्षा-२०२४’च्या निकालाबाबत विद्यार्थ्यांची नाराजी

प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या ‘राज्यसेवा परीक्षा-२०२४’ परीक्षेच्या निकाल प्रक्रियेत मोठा घोळ असल्याचा आरोप करत, विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या परीक्षेची पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत या तीनही प्रक्रिया पूर्ण करूनदेखील काही विद्यार्थ्यांचे सामान्य गुणवत्ता यादीत नाव नसल्याची बाब समोर आली आहे..आयोगाकडून अनेक विद्यार्थ्यांना अपात्रतेचे कारण देत, मुलाखतीतून बाद करण्यात आले आहे. आयोगाच्या या कथित चुकीमुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंगल्याची संतप्त भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. आयोगातर्फे १ डिसेंबर २०२४ रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, तर मे २०२५ मध्ये मुख्य परीक्षा आयोजित केली होती..यामध्ये यश मिळविलेल्या पायल ताथेड यांना आयोगाकडून वैद्यकीय तपासणी पत्र आणि त्यानंतर मुलाखतीचे पत्र प्राप्त झाले होते. पत्रानुसार पायल यांनी वैद्यकीय तपासणी आणि ३० सप्टेंबर रोजी मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, ३० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सामान्य गुणवत्ता यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या निकालात आणखी चुका असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. त्यामुळे निकालातील चुका सुधारून पुन्हा सदोष निकाल प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकांनी केली..याबाबत आयोगाचे अध्यक्ष रजनीश सेठ यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ताथेड यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले की, माझ्याकडे २०२५-२६ पर्यंतचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. पूर्व, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर मला मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात आले. ती प्रक्रिया मी पूर्ण केली. या संपूर्ण प्रक्रियेत आयोगाने पारदर्शकता ठेवली नाही. पात्र असतानाही माझे नाव सामान्य गुणवत्ता यादीत समावेश केले नाही. याबाबत मी आयोगाला निवेदन दिले. मात्र, अद्याप मला कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही..मुलाखतीतून केले बादअनेक विद्यार्थ्यांना मुलाखतीपूर्वीच बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. अनेक विद्यार्थ्यांना आयोगाकडून रीतसर मुलाखत पत्र प्राप्त झाले होते. त्यांना मुलाखतीच्या दिवशी ठरवलेल्या केंद्रावर बोलावून स्वघोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्यास सांगून त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘आयोगाने जाहीर केलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार, उमेदवारांनी ओबीसी किंवा एसईबीसीचा विकल्प निवडला नसल्याने अराखीव (सर्वसाधारण) आणि अराखीव (महिला) अर्हतामानानुसार, आपण अपात्र ठरत आहात. त्यामुळे आपण या पदाच्या मुलाखतीसाठी अपात्र ठरत असल्याने आपली मुलाखत नाकारण्यात आली आहे,’ असे विद्यार्थ्यांकडून लिहून घेण्यात आले..‘एमपीएससी’ आणि ‘नेट’ परीक्षा एकाच दिवशी.आयोगाची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, ही आमची ठाम अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांनी चार-पाच वर्षे मेहनत घेऊन परीक्षेचे सर्व टप्पे पूर्ण केले. परंतु, अंतिम निकालात त्यांचे नाव नसणे, हे मानसिकदृष्ट्या खूप निराशाजनक आहे. त्यामुळे निकालातील त्रुटी तत्काळ दुरुस्त करून सुधारित निकाल जाहीर करावा, अशी आमची मागणी आहे.- प्रवीण चव्हाण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकआयोगाने जाहीर केलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार, मी ‘ओबीसी’ विकल्प निवडला होता. मात्र, आयोगाच्या तांत्रिक चुकीमुळे मुख्य परीक्षेच्या निकालात माझे नाव ओबीसी प्रवर्गात न जाता ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातच राहिले. यासंदर्भात आयोगाला संपर्क साधला असता, ‘आता हा बदल करणे शक्य नाही. तुम्ही ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातूनच परीक्षा द्या,’ असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे मी संपूर्ण प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून पूर्ण केली. मात्र, मला मुलाखतीची संधी नाकारण्यात आली. चार-पाच वर्षांचा संघर्ष करून पूर्व, मुख्य परीक्षा पास झाल्यानंतर मुलाखत नाकारणे हे अन्यायकारक आहे.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.