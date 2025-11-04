पुणे

MPSC Result: सर्व टप्पे पार करूनही यादीतून वगळले; ‘राज्यसेवा परीक्षा-२०२४’च्या निकालाबाबत विद्यार्थ्यांची नाराजी

Students Claim Irregularities in MPSC 2024 Result: ‘राज्यसेवा परीक्षा-२०२४’च्या निकालात मोठा गोंधळ; सर्व टप्पे पार केलेल्या विद्यार्थ्यांना सामान्य गुणवत्ता यादीतून वगळल्याने संताप.
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या ‘राज्यसेवा परीक्षा-२०२४’ परीक्षेच्या निकाल प्रक्रियेत मोठा घोळ असल्याचा आरोप करत, विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या परीक्षेची पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत या तीनही प्रक्रिया पूर्ण करूनदेखील काही विद्यार्थ्यांचे सामान्य गुणवत्ता यादीत नाव नसल्याची बाब समोर आली आहे.

