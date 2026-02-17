Pune News: ‘एमपीएससी’ला निकालाचा मुहूर्त मिळेना; पंचाण्णव दिवसांनंतरही विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा, मुख्य परीक्षा तोंडावर!

पुणे : स्पर्धा परीक्षेच्या विश्वात एकेक दिवसाचे महत्त्व असते. तिथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) तब्बल ९५ दिवस घालवले. ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५’ होऊन तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला, तरी आयोगाला निकालाचा मुहूर्त सापडला नाही. नियोजित वेळापत्रकानुसार मुख्य परीक्षा तोंडावर आली असताना, आयोगाच्या ‘तुघलकी’ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. निकालच हातात नसल्याने मुख्य परीक्षेला सामोरे जायचे कसे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.यासंदर्भात आयोगाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. आयोगातर्फे नऊ नोव्हेंबर २०२५ला पूर्व परीक्षा झाली. त्यानंतर उत्तरतालिकांची प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता बराच अवधी लोटला आहे. मात्र, निकालाची प्रतीक्षा संपताना दिसत नाही. आयोगाच्याच वेळापत्रकानुसार २९ मार्च २०२६ला मुख्य परीक्षा सुरू होणे अपेक्षित आहे. आजघडीला मुख्य परीक्षेसाठी हातात जेमतेम ४० दिवस उरले आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर आयोगाने अभ्यासक्रम बदलला. वर्णनात्मक पद्धत आणली; मात्र, ‘यूपीएससी’सारखी गती आयोगाला पकडता आलेली नाही. ‘यूपीएससी’चा निकाल १५ ते २० दिवसांत लागतो. ‘एमपीएससी’ला ९५ दिवस का लागावेत? आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सुरू असलेला खेळ थांबवावा आणि लवकर निकाल जाहीर करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. .याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले, ‘‘निकाल वेळेत न लागल्याने विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहेच, पण आर्थिक गणितेही कोलमडली आहेत. पुण्यात राहून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मोठा ताण येत आहे. मुख्य परीक्षेसाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, मात्र आयोगाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे विद्यार्थ्यांना या हक्काला मुकावे लागण्याची चिन्हे आहेत.’’.मुख्य परीक्षेची तयारी ‘रामभरोसे’जर २९ मार्चलाच मुख्य परीक्षा होणार असेल, तर उरलेल्या दीड महिन्यात विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा की रायटिंग प्रॅक्टिस करायची?... हा मोठा पेच आहे. निकाल लागल्यानंतर मुख्य परीक्षेसाठी अत्यंत अपुरा वेळ मिळणार असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे आयोगाने त्वरित निकाल जाहीर करून परीक्षेचे पुढील नियोजन स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले..आयोगाचा बेजबाबदारपणा आता सहनशीलतेच्या पलीकडे गेला आहे. परीक्षा होऊन ९५ दिवस झाले, आम्ही दररोज संकेतस्थळ चेक करायची आणि निराश व्हायचे, हेच सुरू आहे. मुख्य परीक्षा आता काही दिवसांवर आली आहे. जर आम्हाला तयारीसाठी वेळच मिळणार नसेल, तर परीक्षेला काय अर्थ उरला? आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणे थांबवावे.- एक विद्यार्थिनी.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...आम्ही रात्रंदिवस एक करून अभ्यास करतो, पण आयोगाला त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. ‘यूपीएससी’च्या बदलांचे अनुकरण केले, पण त्यांची कार्यपद्धती स्वीकारली नाही. आता निकाल लागला, तरी ४० दिवसांत एवढ्या मोठ्या अभ्यासक्रमाची तयारी कशी करणार? आयोगाने तातडीने निकाल लावून परिस्थिती स्पष्ट करावी.- नितीन आंधळे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.