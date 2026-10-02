पुणे

Pune Student Protest: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! 'एमपीएससी'च्या सचिवांची बदली; पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन तीव्र

Maharashtra Government Transfers MPSC Secretary Mahendra Harpalkar: एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची अखेर सरकारने बदली केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आश्वासन दिलं होतं.
mpsc exam

mpsc exam

esakal

संतोष कानडे
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पुण्यामध्ये गुरुवारपासून एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु झालं आहे. यापूर्वीदेखील विद्यार्थ्यांनी वारंवार आंदोलनं पुकारलेली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली केली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांची मागणी ही, एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची आहे.

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