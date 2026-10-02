Pune Student Protest: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! 'एमपीएससी'च्या सचिवांची बदली; पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन तीव्र

पुण्यामध्ये गुरुवारपासून एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु झालं आहे. यापूर्वीदेखील विद्यार्थ्यांनी वारंवार आंदोलनं पुकारलेली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली केली आहे. मात्र विद्यार्थ्यांची मागणी ही, एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची आहे..एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची अखेर सरकारने बदली केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींनी आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र आंदोलक या कारवाईवर समाधानी आहेत की नाही, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..Jalseva Sankalp Abhiyan: कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या वतीने जलसेवा संकल्प अभियान: जलसेवा संकल्प अभियानाचा आज शुभारंभ.महेंद्र हरपाळकर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव पदावर प्रतिनियुक्ती झाली होती. ज्या विभागात अधिकारी प्रतनियुक्तीवर होते, ते पुन्हा मूळ पदस्थापनेवर जात आहेत. त्याप्रमाणेच हरपाळकर यांनाही कार्यमुक्त करण्यात आल्याचं समजतंय..सरकारने हरपाळकरांच्या बदलीचे आदेश काढले आहेत. ३० सप्टेंबर रोजी एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना एमपीएससीच्या संदर्भात भेटलं होतं. त्यावेळी शिष्टमंडळाने हरपाळकर यांच्या राजीनाम्याची किंवा बदलीचा मागणी केली होती. त्यानुसार शासन आदेश काढून हरपाळकर यांची बदली करण्यात आलेली आहे..District Bank Election; सोलापूर जिल्हा बँक निवडणूक दुष्काळ संपेपर्यंत पुढे ढकला; 'रयत क्रांती'ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!.दरम्यान, पुण्यात गुरुवारपासून विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलेलं आहे. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी जमा होत आहेत. आमदार रोहित पवार हेदेखील आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. गुरुवारी रात्री आमदार रवींद्र धंगेकर यांनीही विद्यार्थी आंदोलकांची भेट घेतली. आता यापुढे विद्यार्थ्यांची भूमिका नेमकी काय असेल, हे काही वेळाने स्पष्ट होईल.