MPSC Student Agitation : पेपरफुटीचे पुरावे दिल्यामुळेच विद्यार्थ्यांवर खोटे गुन्हे; आंदोलकांचा पोलिसांवर आरोप

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराचे पुरावे विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) दिल्यामुळेच विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांनी शुक्रवारी (ता. ९) केला..आंदोलनाची परवानगी रद्द केल्याची माहिती दिल्यानंतरही नवी पेठेतील लालबहाद्दुर शास्त्री रस्त्यावर बेकायदा आंदोलन केल्या प्रकरणी आंदोलनातील १४ विद्यार्थ्यांसह १५ आंदोलकांवर विश्रामबाग पोलिसांनी शुक्रवारी विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. यासंदर्भात आंदोलकांनी पत्रकार परिषद घेत एमपीएससीच्या ‘गट-ब’ परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराचे पुरावे एसआयटीला सादर केल्यामुळे खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप केला..ॲड. डॉ. अजित काकडे म्हणाले, ‘‘पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आधीच दुसऱ्या गुन्ह्यात तुरुंगात असलेल्या एकाचे नाव जाणीवपूर्वक गोवले आहे. संयुक्त परीक्षेतील घोटाळ्याबाबत १०० पैकी ९० गुण मिळाल्याचे धक्कादायक पुरावे नुकतेच उघड करून एसआयटीला दिले आहेत.हा मोठा घोटाळा लपवण्यासाठीच आमच्यावर कारवाया सुरू आहेत. आमच्या आंदोलनाला पोलिसांची रीतसर परवानगी होती आणि न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेतलेली आहे. त्यामुळे, सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभर आंदोलन तीव्र करू.’.‘ज्या वेळी हा प्रकार घडला, तेव्हा मी पुणे शहरात किंवा जिल्ह्यातही उपस्थित नव्हतो. मी एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाचा मूळ तक्रारदार असून, एसआयटीला दिलेले पुरावे मी नुकतेच विद्यार्थ्यांसमोर मांडले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठीच माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांचा हा प्रकार म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्यासारखा आहे. पण, असल्या दबावाला किंवा खोट्या गुन्ह्यांना विद्यार्थी अजिबात घाबरणार नाहीत.’- ऋषिकेश गांगर्डे, आंदोलक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.