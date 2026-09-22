MPSC Student Agitation : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा रविवारी एल्गार! एसएम जोशी पुलावर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रविवारी (ता. २७) सकाळी १० वाजता एसएम जोशी पुलावर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवानगी नाकारली तरी आम्ही आंदोलन करणार अशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली..आंदोलनाला परवानगी मिळावी, यासाठी रोहित पवार हे विद्यार्थ्यांसह मंगळवारी पोलिस आयुक्तालयात आले होते. त्यांनी सह पोलिस आयुक्त संजय दराडे तसेच विशेष शाखेचे उपायुक्त प्रशांत अमृतकर यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.पवार म्हणाले, आयोगाचे अध्यक्ष बिमनवार यांचा राजीनामा, ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन परीक्षा घेणे, तसेच रखडलेली ७० हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांच्या असून, त्यासंदंर्भाने हे आंदोलन असणार आहे..विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी २६ सप्टेंबरला आंदोलन करण्याची तयारी केली होती. मात्र, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करू नये, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली होती. दरम्यान, पुणे पोलिसांनी २६ सप्टेंबरच्या आंदोलनाला अद्याप परवानगी दिलेली नसल्याचे पवार यांनी सांगितले.विद्यार्थ्यांमध्ये कोणताही गट पडलेला नसून, मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात क्लासचालकांचा समावेश असल्याचा आरोपही केला. काही विद्यार्थी उपोषणाच्या तयारीत असून, आंदोलन किती दिवस चालेल हे सांगता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या पाचही मागण्या मान्य झाल्यास मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर सत्कार करू, असेही पवार म्हणाले.ऑनलाइन परीक्षा टप्प्याटप्प्याने घेण्याच्या चर्चेवर विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे पवार यांनी सांगितले. तसेच, आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राहुल गांधी यांनाही विनंती करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले..आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न -आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असून, ७० ते ८० विद्यार्थ्यांना पोलिसांच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे. आम्ही २७ सप्टेंबरला सकाळी दहा वाजता एसएम जोशी पुलावर आंदोलन करणारच आहोत. मात्र, त्यापूर्वी सरकारला चर्चा करायची असेल तर १५ विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करावी, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली, असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.