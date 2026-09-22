पुणे

MPSC Student Agitation : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा रविवारी एल्गार! एसएम जोशी पुलावर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
mpsc student agitation

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रविवारी (ता. २७) सकाळी १० वाजता एसएम जोशी पुलावर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवानगी नाकारली तरी आम्ही आंदोलन करणार अशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली.

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