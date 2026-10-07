MPSC Student Agitation : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सातव्या दिवशीही कायम

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - एमपीएससी परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पारदर्शक परीक्षा पद्धतीसह विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा बुधवारी (ता. ७) सातवा दिवस होता. आंदोलनस्थळी दिवसभर विद्यार्थ्यांची गर्दी, घोषणाबाजी, नेत्यांची भाषणे आणि सरकारसोबतच्या चर्चेबाबतची उत्सुकता असे वातावरण होते..आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सरकारने चर्चेसाठी मुंबईला बोलावण्याऐवजी पुण्यातच यावे, अशी भूमिका मांडली. ‘आम्ही चर्चेसाठी मुंबईला जाणार नाही. सरकारने दोन-तीन मंत्र्यांना पुण्यात आंदोलनाच्या ठिकाणी पाठवावे. विद्यार्थ्यांसमोरच चर्चा होऊन त्यातून निर्णय झाला पाहिजे,’ असे पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चेचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी आंदोलन मागे न घेण्याबाबत विद्यार्थ्यांची भूमिका अद्याप ठाम आहे..दरम्यान आंदोलनाच्या सातव्या दिवशी खासदार प्रणिती शिंदे, वंचित बहूजन आघाडीचे सुजात आंबेडकर यांनी एस. एम. जोशी पूल येथे भेट देऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. तर आमदार योगेश टिळेकर, अमित गोरखे आणि योगेश मुळीक यांनी अहिल्यादेवी होळकर अभ्यासिकेजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.शिंदे म्हणाल्या, ‘लोकशाही वाचविण्यासाठी तरुणांनी पुढे आले पाहिजे. आज विद्यार्थी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारने त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे. सरकार निगरगट्ट, अहंकारी आणि चोर आहे. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ‘अर्बन नक्षल’ म्हणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; मात्र गांधींचा विचार आणि त्यांचा डीएनए कोणीही बदलू शकत नाही. हा लढा केवळ विद्यार्थ्यांचा नसून लोकशाही आणि न्यायासाठीचा आहे. सरकारने दडपशाही केली, लाठीमार केला किंवा अश्रुधुराचा वापर केला तरी आम्ही मागे हटणार नाही. पहिली विकेट दिल्लीत पडली आहे, आता दुसरी क्रांती महाराष्ट्रात होणार आहे.’.उपोषनकर्त्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली...एस. एम. जोशी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनासोबतच विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलनही सुरू केले आहे. ऋषिकेश गांगर्डे, शिवराज मोरे, ओंकार पाटील, प्रियंका चौधरी, सोमनाथ, गजानन, नितीन गिते आणि शीतल या विद्यार्थ्यांनी गेल्या चार दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये गांगर्डे आणि गजानन यांची साखर कमी झाली असून त्यांची प्रकृती खालावली आहे..‘फक्त राजीनामे मागून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. एखादा मंत्री, अधिकारी किंवा सचिव बदलला म्हणून व्यवस्था बदलत नाही. पेपरफुटी, बेरोजगारी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार हे एका व्यक्तीमुळे होत नाहीत. त्यामागे संपूर्ण व्यवस्था आणि मोठे रॅकेट आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेतच बदल करण्याची गरज आहे. सरकार ७० हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा करत आहे; मात्र एवढी पदे भरण्याची सरकारची आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षमता आहे का, तसेच प्रत्यक्षात एवढी पदे रिक्त आहेत का, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. विद्यार्थ्यांना केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर पारदर्शक परीक्षा आणि रोजगाराची हमी देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावे लागतील.’- सुजात आंबेडकर, युवा नेते, वंचित बहूजन आघाडी.‘विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे हातात न घेता स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करावा, अशीच माझी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आहे. विद्यार्थ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या सोडविण्यासाठी मी त्यांच्या पाठीशी आहे. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीवर सकारात्मक प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा राजकीय वापर होऊ नये. विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय गोळीबार करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये.’- योगेश टिळेकर, आमदार.‘मी स्वतः एमपीएससीचा परीक्षार्थी राहिलो आहे. कौटुंबिक परिस्थितीमुळे माझा अभ्यास पूर्ण होऊ शकला नाही; मात्र पिंपरी-चिंचवडहून पुण्यातील चाणक्य मंडळात येऊन मी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि त्यांची मानसिकता मला चांगली माहिती आहे. वस्तुनिष्ठ प्रश्नपद्धतीमध्ये गुणवत्तेचे स्पष्ट मूल्यमापन होऊ शकते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. मात्र एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा मागण्यापूर्वी त्यांना हटविण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे, याचाही विचार केला पाहिजे. काही लोक विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय गोळीबार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.’- अमित गोरखे, आमदार.‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विद्यार्थ्यांबद्दल कायमच आपुलकी आहे. विद्यार्थ्यांना पुढे नेण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत असतात. एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही मागण्या आणि प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली असून, या समितीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर नक्कीच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. मात्र, काही नेते विद्यार्थ्यांना भरकटवून त्यांच्या आंदोलनाचा राजकीय वापर करत आहेत.’- जगदीश मुळीक, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.