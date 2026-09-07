MPSC Irregularities Issue : ‘एमपीएससी’ गैरप्रकारांविरोधात पुण्यात विद्यार्थ्यांचा आक्रोश; तीन दिवसांत दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - ‘विद्यार्थी एकजुटीचा विजय असो...’, ‘एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे...’, ‘इंकलाब जिंदाबाद’, ‘भारत माता की जय’, ‘तानाशाही नही चलेगी’, अशा घोषणांनी सोमवारी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागाचा परिसर दणाणून गेला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या निषेधार्थ हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, सर्व स्पर्धा परीक्षांचे स्वतंत्र ऑडिट करून गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. सरकारने तीन दिवसांत मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला..ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, डॉ. विश्वजित कदम, माजी आमदार मोहन जोशी, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे, महेबूब शेख, अक्षय जैन, अक्षय कांबळे, प्रमोद पाटील, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक सचिन ढवळे, विठ्ठल कांगणे, किरण निंभोरे, अजित काकडे यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. हातात विविध मागण्यांचे फलक घेत विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करीत एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीविरोधात संताप व्यक्त केला..पवार म्हणाले, ‘पुरोगामी विचारांच्या पुण्यात हा लढा उभा राहिला आहे. तलाठी भरतीतील घोटाळा ‘मॅट’ने मान्य केला आहे. सत्ताधारी या आंदोलनाला नौटंकी म्हणत असतील तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. ‘एमपीएससी’च्या विरोधात बोलल्यास कारवाई करू, अशी धमकी दिली जात असेल तरी विद्यार्थी मागे हटणार नाहीत. ‘एमपीएससी’मध्ये चांगल्या आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा. सरकारने तीन दिवसांत आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत रस्त्यावरचा हा लढा सुरूच राहील.’.डॉ. कदम म्हणाले, ‘या मोर्चातील तरुणाईची लक्षणीय उपस्थिती हीच विद्यार्थ्यांची खरी ताकद आहे. या सरकारमध्ये थोडी जरी सहानुभूती शिल्लक असेल तर त्यांनी विद्यार्थ्यांना न्याय दिला पाहिजे. परीक्षेत पारदर्शकता येऊन विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. हा लढा असाच सुरू ठेवावा.’ तर ‘दिवसरात्र अभ्यास करूनही परीक्षा केंद्रावर जाताना ‘पेपर फुटणार तर नाही ना?’ ही भीती विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे. ‘एमपीएससी’ भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली आहे. आमची लढाई कोणत्याही पक्षाच्या अजेंड्यासाठी नसून पारदर्शकतेसाठी आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाला तडा जात आहे. राहुल गांधी यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे,’ असे मत मोरे यांनी व्यक्त केले.कांगणे म्हणाले, ‘सरकारला मायबाप म्हणावे, एवढीही त्यांची लायकी राहिलेली नाही. गरिबांच्या मुलांचे दुःख या व्यवस्थेला समजत नसेल तर या व्यवस्थेत मोठ्या बदलाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आमच्यावर गुन्हे दाखल करायचे असतील तर त्यातील पहिले नाव माझे द्या. विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठीचा हा लढा कोणत्याही परिस्थितीत थांबणार नाही.’.दोनशे पानांचे पुरावे सरकारला दिले...आंदोलनाचे समन्वयक सचिन ढवळे म्हणाले, ‘स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचारासंदर्भात शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी सुमारे २०० पानांचे पुरावे गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत १२ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. जानेवारीतील पेपरफुटी असो किंवा इतर परीक्षांमधील अनियमितता, त्या काळात अध्यक्ष आणि सचिव पदावर असलेल्यांना हात झटकून चालणार नाही. तत्कालीन प्रभारी अध्यक्ष व सचिवांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. तसेच कृषी विभागाच्या परीक्षा आणि पुणे महापालिका परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांचीही चौकशी झाली पाहिजे. कनिष्ठ ते वरिष्ठ स्तरापर्यंत जे दोषी असतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांचा ‘एमपीएससी’वरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी अध्यक्षांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.’.‘विद्यार्थी चर्चेसाठी तयार आहेत, त्यामुळे सरकारने या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. अभ्यास करून देशाची सेवा करणे हे त्यांचे ध्येय आहे, पण आज दुर्दैवाने त्यांना आंदोलन करावे लागत असेल तर हे सरकारचे अपयश आहे. आज एआय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर पेपरफुटी रोखण्यासाठी करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेण्यासाठी सरकारने तातडीने एका जबाबदार व्यक्तीला पाठवून विद्यार्थ्यांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे.’- सुप्रिया सुळे, खासदार.मुलींवर सामाजिक दबावही मोठा‘गाव सोडून पुण्यात अभ्यासासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः विद्यार्थिनींना सामाजिक दबाव, लग्नाचा दबाव आणि सुरक्षिततेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. या परिस्थितीत अभ्यास करून परीक्षा दिल्यानंतर पेपरफुटी किंवा गैरप्रकाराच्या बातम्या समोर आल्यास विद्यार्थ्यांचा मानसिक त्रास आणखी वाढतो. आमच्या मागण्या रास्त आहेत. भविष्यात विद्यार्थ्यांना अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागू नये, याची जबाबदारी कोण घेणार?’- ऋतुजा जाधव, विद्यार्थिनी.‘आयोगावर आमचा विश्वास होता. मात्र आज भ्रष्टाचाराने आयोग माखला आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर दरोडा घालण्याचे काम झाले आहे. आम्ही भीक मागत नाही, आमचा हक्क मागत आहोत. आम्ही कोणत्याही पक्षाचा अजेंडा घेऊन आंदोलनात आलेलो नाही. आमच्या प्रश्नांना पाठिंबा मिळावा, एवढीच अपेक्षा आहे. अध्यक्षांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे.’- आकाश काळे, विद्यार्थी‘पेपरफुटीचे प्रकरण बाहेर काढले आहे. आता अध्यक्षांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. सरकारने केवळ विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि शिक्षकांशीच चर्चा करावी. आम्ही आजपर्यंत फुटलो नाही आणि पुढेही फुटणार नाही.’- ऋषिकेश गांगुर्डे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख १२ मागण्या१) एमपीएससीचे अध्यक्ष, सचिव व संपूर्ण कार्यकारिणीचा राजीनामा घेऊन त्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.२) अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळातील एमपीएससीच्या सर्व परीक्षांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे.३) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५, कृषिसेवा २०२४, एफएसओ व फॉरेस्ट परीक्षांतील गुणतफावत आणि तपासणीतील अनियमिततेची चौकशी करावी.४) गट-ब परीक्षेतील आक्षेपांवर आठ दिवसांत एमपीएससीने स्पष्टीकरण द्यावे आणि गैरप्रकारांची फॉरेन्सिक ऑडिटद्वारे चौकशी करावी.५) मुंबई गुन्हे शाखेचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.६) अभिजित लेंडवे, गोपाल मराठे व विश्वेश्वर नकाते यांच्या प्रशासकीय सेवाकाळाची सखोल चौकशी करून माहिती सार्वजनिक करावी.७) प्रवीण पाटील व मयूर ठाकरे यांच्याव्यतिरिक्त पेपरफुटीतील इतर एजंट आणि सहभागींचीही चौकशी करावी.८) एमपीएससीच्या इतर परीक्षांच्या निकालांबाबत विद्यार्थ्यांच्या शंकांची पारदर्शकपणे चौकशी करावी.९) लघुलेखक (स्टेनोग्राफर) पद पुन्हा सुरू करावे.१०) क्रीडा, दिव्यांग व इतर विशेष प्रवर्गातील निवडींचे पुनर्विलोकन करून सखोल पडताळणी करावी.११) आगामी सर्व परीक्षा व मुलाखती पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने घेण्याची हमी द्यावी.१२) एमपीएससीची गोपनीयता, विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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