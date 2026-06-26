पुणे

Cooperative Knowledge Gallery: ‘दख्खनच्या दंगली’पासून सहकार प्रवासापर्यंतचा माहितीपट; राज्य सहकारी बँकेची ‘सहकार नॉलेज गॅलरी’ उभारणी

‘दख्खनच्या दंगली’पासून सहकार चळवळीच्या प्रवासावर राज्य सहकारी बँकेचा माहितीपट; मुंबईत ‘सहकार नॉलेज गॅलरी’ उभारणीची तयारी
Maharashtra State Cooperative Bank to produce a documentary on Deccan Riots and cooperative movement

Maharashtra State Cooperative Bank to produce a documentary on Deccan Riots and cooperative movement

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सावकारांच्या जाचक व्याजाविरुद्ध १८७५ मध्ये झालेल्या ‘दख्खनच्या दंगली’ आणि त्यातून सहकार चळवळीचा झालेला उगम, तेव्हापासून आत्तापर्यंतच्या सहकार क्षेत्राच्या प्रवासावर आधारित माहितीपट राज्य सहकारी बँकेतर्फे तयार केला जाणार आहे, अशी माहिती राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

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