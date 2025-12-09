पुणे

Scholarship Exam 2026: शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२६; इयत्ता ५वी-८वी अर्ज भरण्यास १५ डिसेंबरपर्यंत मोठी मुदतवाढ!

MSCE Pune : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत होणाऱ्या पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अर्ज भरण्यास १५ डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना विलंब शुल्कासह ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध आहे.
MSCE Pune Scholarship Exam Deadline Extended

MSCE Pune Scholarship Exam Deadline Extended

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी नियमित शुल्कासह अर्ज भरण्यास येत्या सोमवारपर्यंत (ता. १५) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी शाळांना शाळा नोंदणी आणि नियमित शुल्कासह विद्यार्थी नोंदणीसाठी ही अंतिम मुदतवाढ आहे.

MSCE Pune Scholarship Exam Deadline Extended
Pune Court Order : मद्यधुंद गोंधळखोरांना न्यायालयाचा धडा; तुरुंगाऐवजी चार दिवस समाजसेवेची शिक्षा!
Loading content, please wait...
maharashtra
Examination
school
student
Scholarship Exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com