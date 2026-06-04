Pune Bribe Case : महावितरणचा अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता ‘लाचलुचपत’च्या ताब्यात

पुणे - नवीन इमारतीच्या वीजमीटर जोडणीसाठी ठेकेदाराकडे लाचेची मागणी करणाऱ्या महावितरणच्या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुरुवारी (ता. ४) अटक केली. रामचंद्र नारायण लोंढे (वय ४२, रा. चिंचवड) असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. .याप्रकरणी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘एसीबी’ने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे ठेकेदार असून, ते महावितरणची कामे करतात. तक्रारदार यांनी महावितरण उपविभाग-दोन हडपसर अंतर्गत नवीन १२ वीजमीटर जोडणीचे काम केले होते. या कामाच्या मोबदल्यात प्रतिमीटर एक हजार रुपयांप्रमाणे १२ हजार रुपयांची मागणी लोंढे यांनी केली होती..याशिवाय तक्रारदाराला मिळालेल्या अन्य एका नवीन इमारतीच्या वीज जोडणीच्या कामासाठीही लोंढे याने ५० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत त्यांनी ‘एसीबी’च्या कार्यालयात तक्रार नोंदवली होती. या अनुषंगाने ‘एसीबी’च्या पथकाने लाच मागणीची पडताळणी केली. त्यात आरोपी लोंढे याने १२ हजार रुपयांपैकी साडेचार हजार यापूर्वीच स्वीकारल्याचे मान्य केले. उर्वरित साडेसात हजार रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले..त्यानुसार गुरुवारी (ता. ४) दुपारी एकच्या सुमारास महावितरणच्या हडपसर उपविभाग दोनच्या कार्यालयातच ‘एसीबी’ने सापळा रचून लोंढे याला ताब्यात घेतले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील आणि अर्जुन भोसले यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक अविनाश घरबुडे आणि सुहास हट्टेकर यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.