Electric Shock : थेऊरमध्ये विजेचा शॉक बसून महावितरणच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

- सुनील जगतापथेऊर - थेऊर (ता. हवेली) येथील महावितरण कार्यालयात कंत्राटी सेवेत काम करत असणाऱ्या कामगाराचा विजेच्या तीव्र धक्याने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना आज सायंकाळी सव्वाचारच्या सुमारास घडली आहे. अशोक किसन जवळकर (वय-५२, रा. आळंदी म्हातोबाची, ता. हवेली) असे विजेच्या धक्क्याने मृत्यू पावलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.त्यामुळे आळंदी म्हातोबाची आणि कुंजीरवाडी परिसरात प्रचंड हळहळ व्यक्त होत असताना, महावितरणच्या कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. परमिट घेतलेले असताना विद्युत रोहित्रावर अचानक वीज प्रवाह सुरू कसा झाला, महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळे एका निष्पाप कर्मचाऱ्याचा नाहक बळी गेला? असे गंभीर सवाल उपस्थित केले जात आहेत..अशोक जवळकर हे गेल्या १८-१९ वर्षापासून महावितरणच्या सेवेत कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत होते. शनिवारी सायंकाळी सव्वाचारच्या सुमारास थेऊर परिसरातील एका ट्रान्सफॉर्मरवर दुरुस्तीचे काम सुरू होते. काम सुरू करण्यापूर्वी वीज प्रवाह बंद करण्याची अधिकृत सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे..मात्र, विद्युत रोहित्रावर चढून काम करत असताना अचानक मुख्य लाईन मध्ये विजेचा उच्च दाबाचा प्रवाह उतरला आणि जवळकर यांना जोरदार धक्का बसला. या तीव्र धक्क्याने अशोक जवळकर हे थेट वरून खाली जमिनीवर कोसळले. त्यांना गंभीर अवस्थेत सहकारी व नागरिकांच्या सहकार्याने लोणी काळभोर येथील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी उपचारा दरम्यान त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान अठरा वर्षे सेवा देऊनही सुरक्षा साधनांचा अभाव आणि तंत्रज्ञांच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात घडल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून, या दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या अशोक जवळकर यांच्या कुटुंबाला योग्य ती आर्थिक मदत देण्यात यावी अशा मागणीने आळंदी म्हातोबाची,कुंजीरवाडी व थेऊर परिसरात जोर धरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.